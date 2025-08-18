Lospitao, 62º en el Circuito Franco-Belga

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:30 Comenta Compartir

Pablo Lospitao se estrenó el pasado viernes con el equipo profesional del Caja Rural-Seguros RGA cosechando el puesto 62 en el Circuito Franco-Belga 2025, que constaba de un recorrido de 206 kilómetros. El ciclista extremeño finalizó a 6:14 del ganador de la prueba, el noruego Jonas Abrahamsen, que completó el recorrido en 4:54:32, seguido por el neozelandés Corbin Strong y el español Eduard Prades, compañero de equipo del dombenitense.