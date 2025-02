Loida Zabala ya reina en Europa

REDACCIÓN BADAJOZ Domingo, 25 de septiembre 2022, 18:17 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

Llevaba varios años persiguiendo este sueño y ya lo ha conseguido. Después de un bronce en París en 2018 y varios diplomas paralímpicos y acariciar el podio en Mundiales, Loida Zabala se ha proclamado campeona de Europa de ParaPowerlifting este domingo en la ciudad georgiana de Tiflis en la categoría de -50 kg. La deportista verata levantaba 93 kilos en su primer intento que la convertían en la reina de Europa. Loida Zabala conseguía dos medallas de oro, una como campeona continental y otra al ser Open Internacional, ya que el campeonato era abierto y competían deportistas de otros paises de fuera de la Unión Europea.

Lodia Zabala no podía ocultar su alegría nada más terminar la ceremonia de entrega de medallas. «Estoy muy emocionada por dos motivos, el primero por conseguir la medalla de oro, que es algo que no me esperaba y el segundo y más importante es por los amigos españoles y dominicanos del público que estaban apoyándome. Ahora competirán mis compañeros David Gómez, Isabel Fernández y Montse Alcoba y estoy deseando celebrar también sus logros».

El jueves 29 de septiembre a las 13.00 hora española, Loida Zabala buscará su segunda medalla en esta ocasión en el Campeonato de Europa por equipos junto a David Gómez e Isabel Fernández.

Temas

Halterofilia