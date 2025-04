Loida Zabala recibe el alta hospitalaria

R. H. Badajoz Martes, 26 de diciembre 2023, 21:29 | Actualizado 21:46h. Comenta Compartir

Loida Zabala podrá despedir el año en casa y rodeada de los suyos. La deportista extremeña sigue anunciando buenas noticias después de que en noviembre le diagnosticaran un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro, hígado y riñón. Este martes compartía su felicidad en sus perfiles sociales por recibir el alta tras pasar ingresada en el Hospital Ramón y Cajal la Nochebuena y Navidad. «Soy libre», escribía Loida Zabala al tiempo que agradecía al personal sanitario el trato y el cariño recibido, así como el apoyo de su madre y pareja con quienes también se disculpaba «por no tener la misma energía de siempre».

El 15 de diciembre, la haltera paralímpica comunicaba que la metástasis en el cerebro y el riñón había desaparecido y tres días después que el tumor de pulmón e hígado se había reducido.

Loida Zabala conmocionó a todo el mundo del deporte el pasado 4 de noviembre cuando comunicaba que le estaban realizando pruebas tras detectarle nueve masas en el cerebro y que doce días después se confirmaría como una metástasis de una neoplasia maligna. Ese 16 de noviembre hizo públicos los resultados de la decisiva prueba que se había realizado y que debía arrojar luz sobre los síntomas que aparecieron el 28 de octubre, cuando recibió una llamada y no podía saludar con normalidad y, tras intentar hablar con su coordinadora, acudió a urgencias. Allí le mostraron objetos cotidianos que era incapaz de nombrar, solo recordaba su nombre y que era sábado, según desveló. «Doy gracias a la vida y a la ciencia por poder empezarlo ya mismo», contaba entonces.

Loida Zabala inició entonces un tratamiento de quimioterapia con pastillas que de manera inmediata empezó a dar resultados. Hace un mes, la haltera losareña publicaba un vídeo a través de sus redes sociales comunicando que una resonancia reflejaba que la metástasis que sufría en el cerebro había desaparecido y tres días más tarde amplió dicha información explicando que no hay rastro de la enfermedad en el riñón y que además el tumor en el pulmón se había reducido de 8 a 3 centímetros, mientras que el de hígado disminuía su tamaño hasta los 2,2 centímetros.

Este martes, Loida Zabala se mostraba feliz por abandonar el hospital después de pasar estas fechas tan especiales lejos de casa, aunque sin faltarle el apoyo de su madre y su pareja. «¡Por fin me dieron el alta! Ay que feliz estoy. Reconozoco que Nochebuena y Navidad ha sido duro pasarlo aquí, son unas fechas muy señaladas que me hubiera gustado pasaralas en Extremadura, no he estado en mi mejor momento y pido disculpas a mi madre y mi pareja por no tener la misma energía de siempre. Agradecere a mi madre por estar las 24 horas conmigo durante tantos días en el hospital, a mi pareja por todo el apoyo, a todos vosotros por darme vuestra luz cada día y a todo el personal sanitario del Hospital Universitario Ramón y Cajal por hacer posible que saliera de una infección tan grave y por tanto cariño con el que me han tratado».

Temas

Halterofilia