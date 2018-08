HALTEROFILIA Loida Zabala persigue otro podio continental Viernes, 10 agosto 2018, 18:03

Loida Zabala persigue el podio en el Campeonato de Europa de Press Banca en Merignac (Francia). La extremeña compite hoy a las 16.30 horas en la categoría de hasta 52 kg. «Voy con mucha ilusión de competir contra grandes deportistas que no he visto anteriormente en persona. Queremos luchar para conseguir una medalla, demostrar que la discapacidad no existe y que todos podemos competir bajo las mismas reglas», apunta Loida Zabala. La deportista de Losar viaja acompañada de su entrenador Alberto Sánchez, quien supervisa sus entrenamientos diariamente.