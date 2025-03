Loida Zabala: «En esta competición de vida voy a darlo todo»

Loida Zabala es un ejemplo de superación. Desde bien pequeña, cuando una mielitis la condenó a una silla de ruedas y utilizó el deporte como ... herramienta para no quedarse atrás y hacer frente a su incapacidad. Ahora, antes de si quiera cumplir los 40 años, la vida le enfrenta a un grave dilema en forma de enfermedad sin confirmar aún y la haltera extremeña quiere emplear sus grandes dosis de competitividad para plantarle cara y salir airosa del mayúsculo reto. Después de anunciar el sábado que le han detectado nueve masas en el cerebro que podrían suponer una metástasis cancerígena proveniente de los pulmones, además de un trombo en una pierna, este lunes ha publicado un nuevo vídeo en el que asegura que se encuentra bien de ánimo y con ganas de competir frente a la dolencia en cuestión, sea el diagnóstico que sea.

«Los que me conocéis hace tiempo sabéis que me encanta la competición y la lucha diaria, el hacer el mejor entrenamiento posible que el anterior para seguir adelante y considero que esto es muy parecido realmente. Todo tiene su diagnóstico, su tratamiento. Estoy siendo muy prudente con todos los datos que me dan porque hay que analizar lo que tengo y todavía no se sabe hasta qué punto llega todo, ¿no? Pero sé que en esta competición de vida voy a darlo todo, vamos, lo máximo, porque esto va a ser una competición más. Y será más o menos duro físicamente, pero emocionalmente voy a estar a tope», narra Loida Zabala en su cuenta de X. La deportista natural de Losar de la Vera, que cuando recibió la noticia y fue ingresada en el hospital -desde donde publica el vídeo- estaba ya pensando en su clasificación para los próximos Juegos Paralímpicos, apostilla que «tengo unas ganas de agarrarme a todo que no os lo podéis imaginar. Por último, agradece la gran cantidad de mensajes de apoyo recibidos desde que hizo pública su situación, llegados desde todas las esferas de la sociedad y de muchos rincones del país. «Os agradezco un montón el apoyo, de verdad», cierra.

Ampliar Zabala, en el hospital. Loida Zabala

Acostumbrada a competir al máximo nivel, con su dominio de la halterofilia adaptada en España en los últimos 15 años más su presencia en competiciones internacionales como los Juegos Paralímpicos de Pekín, Londres y Río de Janeiro, Loida Zabala traslada ahora ese carácter competitivo y aguerrido que le caracteriza a una misión de vida que va más allá de lo deportivo y que atañe a su propia existencia. El sábado explicó en su primera publicación que tuvo que ser ingresada tras sentir dormido el brazo y perder el habla. No era capaz ni de reconocer objetos muy sencillos y nombrarlos, lo que la asustó bastante. Las primeras pruebas arrojaron nueve masas en la parte frontal y parietal del cerebro, que, a falta de confirmación, podrían tratarse de una metástatis pulmonar. Ella desea que en realidad sea una infección, lo que conllevaría un tratamiento con más posibilidades de éxito.

Aquel mensaje del sábado tuvo una gran repercusión, tanto en Extremadura como fuera de nuestras fronteras. En la tarde de este lunes, una vez publicado su nuevo post, muy pronto comenzaron los mensajes de apoyo y de reconocimiento de su valiente personalidad, un rasgo de su carácter al que se aferra en esta nueva contienda, la más importante de su vida.