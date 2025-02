Loida Zabala bate el récord de España dos días después de someterse a una radiocirugía

R. H. Badajoz Domingo, 12 de mayo 2024, 19:52 Comenta Compartir

Loida Zabala no se pone límites y vuelve a romper otra barrera. La haltera losareña competía en la cuarta jornada de la Liga Nacional de ParaPowerlifting dos días después de ser sometida a una radiocirugía y fue capaz de batir el récord de España al levantar 76 kilos. A Loida Zabala tuvieron que tratarle por dos metástasis cerebrales ocasionadas por su cáncer de pulmón, por lo que tendrá efectos secundarios durante al menos 30 días. Pero a pesar de recibir un tratamiento tan reciente, la extremeña quiso estar en esta prueba organizada por el Club Berserkers en el Viso de San Juan de Toledo.

«Cuando levanté la barra de 20 kg sin peso añadido, empecé a marearme como nunca, ahí supe que tenía un serio problema. Lo comenté con mi entrenador Óscar y con Sebas y quisieron que fuese precavida y levantase como mucho 40 kilos. Tomé la difícil decisión de pedir como primer y único intento 76 kilos, para hacer récord de España porque yo había ido allí para hacer un récord y no quería quedarme con ese ¿y si lo hubiera intentado? Es algo que no me perdonaría, la vida es un contrarreloj y, si no aprovechas las oportunidades que tienes delante, probablemente ya no volverás a estar en esa misma situación para poder intentarlo. En esta ocasión, pudimos batir el récord de España, mareada, con ganas de vomitar, pero tremendamente feliz de haber logrado algo tan complicado y en un principio imposible», comentaba Loida Zabala en sus perfiles sociales.

La extremeña, que a pesar de la lucha contra el cáncer va camino de sus quintos Juegos Paralímpicos, señaló que no se considera un ejemplo a seguir por anteponer sus sueños a su salud al dejarse guiar por su intuición y corazón.