Loida Zabala afina para el Mundial como campeona de España

Loida Zabala se proclama otra vez campeona de España y ya van 18 títulos que adornan su palmarés. La deportista de Losar de la Vera ... revalidó su corona en el Campeonato de España Absoluto y por Comunidades Autónomas que se ha celebrado en el Gimnasio Siderópolis de Madrid. Además, se disputaba de forma paralela la cuarta jornada de Liga Nacional Absoluta de Para Powerlifting en la que también se impuso Loida Zabala y se hacía con un nuevo título absoluto. De esta forma, Loida Zabala afina su puesta a punto para el Mundial de Dubai del 23 de agosto, su gran objetivo de la temporada y en el que se pone en juego el billete para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La haltera extremeña competía en la categoría de 50 kg donde ratificó su intratable hegemonía al conquistar su decimoctavo campeonato nacional consecutivo de su categoría y de forma absoluta. Loida Zabala sumaba un nuevo doblete al conseguir la victoria absoluta en la Liga Nacional de Para Powerlifting.

Loida Zabala se mostraba satisfecha del resultado y reconocía que ya con el título encarrilado quiso reservar fuerzas para seguir con la preparación del Mundial, su gran objetivo y con la clasificación paralímpica en juego. «Me he sentido bien compitiendo a pesar de que mi preparación está enfocada en el Mundial, que es el mes que viene. Finalmente he levantado 94 kilos en el primer intento y 97 kilos en el segundo. Después he querido reservar energías para poder seguir entrenando el lunes«.

Zabala competirá el 23 de agosto en el Campeonato del Mundo de Dubai para seguir entre las mejores del ránking mundial necesario para la clasificación final de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La losareña dedicó este nuevo título a todas las personas y empresas que le apoyan en su carrera. «Agradezco de corazón a las empresas y entidades que me apoyan, en especial a Iberdrola y la Junta de Extremadura. A toda la gente que me transmite energía positiva de mi tierra y en redes sociales, a los medios por estar al tanto en todo momento y José Alfonso por ayudarme tanto».