Llerenense y baloncesto femenino cacereño, un oasis en el desierto extremeño

Los deportes individuales le ganan la partida ampliamente a las disciplinas colectivas en la escena deportiva extremeña. Tal vez podría servir para algún estudio sociológico, pero no es el caso. Lo que sí es cierto es que buena parte de los equipos regionales, sobre todo en los deportes más mediáticos –fútbol y baloncesto– no están dando la talla, en general, si se compara con los resultados de nuestros deportistas en solitario. Hay excepciones que se salvan de la quema, como el buen desempeño del baloncesto femenino cacereño, con el Al-Qázeres y el Miralvalle cuajando sensacionales temporadas, o en fútbol el Llerenense, convertido en revelación de un grupo V de la Segunda RFEF donde nuestros representantes no terminan de arrancar.

El fútbol no da la talla

Tampoco en Primera RFEF estamos para lanzar las campanas al vuelo. El Mérida comenzó como un tiro, con siete puntos cosechados de los nueve primeros, pero el suflé se vino abajo, con nueve derrotas en diez encuentros y un baile de entrenadores que recuerda a aquellos tiempos de Jesús Gil en el Atlético de Madrid. Los romanos están en puesto de descenso con solo trece puntos.

Ampliar Samu Manchón, rodilla en tierra, en el encuentro del Nuevo Vivero entre el CD Badajoz y el Sanse. J. V. Arnelas

El descalabro regional en Segunda RFEF no se queda atrás. Salvo el mencionado Llerenense de Luismi, instalado en una cómoda y meritoria décima plaza con 23 puntos, el resto de escuadras nacidas en Extremadura están fracasando. Todas ubicadas en la tabla por debajo de los de Llerena. La mayor decepción es la del CD Badajoz, del que se esperaba –hasta sus propios mandamases hablaron del 'Real Madrid' de la categoría– mucho más tras su descenso. Los blanquinegros protagonizaron un calvario de 2023 en todas las facetas y se han pasado casi todo lo que va de temporada en posición de descenso, acabando el 2023 en el puesto 14 con apenas 19 puntos y un cambio en el banquillo que parece haberse anclado.

Ni Villanovense ni Cacereño están donde les gustaría. Ambos a priori apuntaban más arriba, pero después se preocuparon más de mirar hacia abajo. Los serones volvieron a destacar en la Copa del Rey, aunque ese puesto 13 y playout es inquietante para un club aspirante. Los de Julio Cobos están justo por encima con 21 puntos y al menos han reaccionado con sus dos victorias y dos empates recientes. Cierra el pelotón extremeño un Montijo que ha sufrido mucho, golpeado por su escasez de efectivos, si bien no partía en las quinielas como otros. Hay que aclarar también que este grupo V presenta una enorme igualdad, de forma que entre el descenso y el liderato solo se cuentan nueve puntos.

Ampliar Foto de familia del Miralvalle en Plasencia. El club placentino está cuajando una magnífica temporada. CP Miralvalle

En otras competiciones, como la femenina, el Cacereño está en graves apuros y en los juveniles de División de Honor el Mérida está en descenso y La Cruz ha escapado del abismo y es octavo. En el fútbol sala, los extremeños tampoco dan grandes alegrías.

Cara y cruz en el baloncesto

Para alegrías las del baloncesto femenino del norte de la comunidad, con Al-Qázeres y Miralvalle como exponentes. Mucho peor le va a los chicos. El Cáceres se vino abajo en la LEB Oro por una negativa racha de seis derrotas consecutivas, ganó al Betis pero cayó de nuevo en Menorca este sábado y podría pelear por salvar la categoría. Mientras, en EBA el Sagrado Corazón no es el que era, el BCB ha caído posiciones tras un buen comienzo, el CBA va de menos a más y el Moraleja está muy abajo.

Ampliar Victoria del Alter Enersun Al-Qázeres ante el Real Canoe en el Multiusos de Cáceres. Armando Méndez

Historia muy diferente la del basket femenino, con el Al-Qázeres de LF Challenge a un solo partido del líder Zamora y un magnífico balance de 12 victorias y 3 derrotas. Sobresaliente también el Miralvalle placentino de LF2, segundo a dos choques del Segle XXI fruto de un periplo de 9 triunfos por solo dos derrotas.

Mejor en solitario

El desencanto de los deportes colectivos más mediáticos de nuestra comunidad contrasta con varios éxitos incluso internacionales de deportistas individuales como Álvaro Martín en la marcha o Estefanía Fernández en el piragüismo, si bien la emeritense obtuvo un jugoso premio junto al combinado nacional en el K4. El de Llerena se colgó dos oros, un doblete histórico, en el Campeonato del Mundo de Budapest en los 20 y 35 kilómetros marcha, al que llegó como campeón de Europa y con un nuevo récord nacional. Estefanía Fernández, que como su paisano tiene plaza asegura en los Juegos de París este verano, se proclamó campeona mundial en Duisburgo (Alemania) en el K1 5000 al que sumó el bronce con el K4 500.

No fueron los únicos extremeños que brillaron en la escena internacional. La karateca Paola García, la palista Paula Josemaría o el piragüista adaptado Juan Valle son fieles ejemplos. O Miriam Casillas, la triatleta que también conquistó el pasaporte para la cita olímpica. El golfista Jorge Campillo, el velocista David García Zurita o la haltera Loida Zabala –que acaba de ganar el primer round de un combate vital contra el cáncer– son más nombres propios que añadir a la extensa lista.

