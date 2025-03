La Liga Extremeña regresa el 30 de enero

REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 3 de enero 2022, 12:21 Comenta Compartir

Vuelve la Liga Extremeña de Flag Football después del parón de 2021 por la pandemia. La cuarta edición de este campeonato arranca con cuatro equipos, los tres extremeños Villanueva Black Storks, Mérida Romanos y Plasencia Ducks y el club invitado Salamanca Vitors. En este año ningún club ha decidido doblar su representación, por lo que la participación se reduce a cuatro en lugar de los seis de anteriores temporadas. La liga empezará el fin de semana del 30 de enero de 2022, en Villanueva de la Serena, y proseguirá en Plasencia el 19-20 de febrero. Después, la tercera jornada se disputará en Mérida, el 12-13 de marzo, y la cuarta y última, en Salamanca, estimada para el 2-3 de abril. Las cuatro jornadas darán como resultado una fase regular donde cada equipo disputará un total de seis partidos, dos ante cada rival, y la clasificación determinará los playoffs finales, según informa la web footballextremadura.wordpress.com.

La fase final constará de unas semifinales con los cuatro equipos cruzándose entre sí en función de su posición en la tabla. El primer clasificado se enfrentará al cuarto y el segundo se las verá con el tercero. Esas semifinales, previstas para el 23 y 24 de abril, determinarán a los dos finalistas (los dos ganadores), mientras que los dos perdedores pelearán por el tercer y cuarto puesto. Ambos partidos se jugarán en otra jornada, el 7-8 de mayo. Otro privilegio para el campeón de la fase regular es que acogerá como anfitrión de esos playoffs en casa.

Desde diciembre ya se conocían los equipos que iban a participar en esta cuarta Liga Extremeña y que en las últimas semanas han desarrollado una pretemporada con la celebración de distintos torneos.

Además, el club de Villanueva de la Serena ha convocado una nueva edición de sus ligas particulares. La sexta edición de la clásica Liga Juvenil ADAME, dirigido a niños y niñas de entre 7 y 13 años, única competición para categorías formativas hasta el momento en Extremadura. También pondrá en marcha la IV Liga ADAME de Flag Football, destinada para todos los jugadores de categoría cadete y Open de Black Storks.

La última temporada de la Liga Extremeña fue en 2020 y no pudo completarse al ser interrumpida por la pandemia. En 2021, y debido a las restricciones sobre el deporte no profesional, los organizadores se decantaron finalmente por no convocar esta competición regional.