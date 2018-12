FÚTBOL SALA Dos líderes visitan Extremadura El Jerez, a ganar al líder. / JEREZ FS Navalmoral recibe al primero, Leganés, mientras Jerez hace lo propio con El Ejido MIGUEL CAMACHO Sábado, 1 diciembre 2018, 09:02

navalmoral. La duodécima jornada en Segunda B para los dos extremeños del grupo IV, empatados a puntos en el tren de cabeza, traerá duelos ante rivales de la misma ciudad. El Integra2 Navalmoral jugará en casa frente al líder Leganés, mientras que el Cáceres Universidad viajará a Leganés para medirse al Silver, a quienes tienen justo por detrás en la clasificación. Entretanto, el Jerez Fútsal, también en las primeras plazas, recibirá la visita del líder de su grupo, El Ejido. Grandes partidos, por lo tanto, para nuestros representantes esta tarde.

Moralos y cacereños comenzarán sus partidos a las 18.00 horas. El equipo de Navalmoral tiene ante sí la oportunidad de enlazar tres victorias por primera vez esta temporada. Es lo que tiene haber conseguido su primer triunfo fuera de casa la pasada jornada después de que como local no haya cedido aún ningún punto. Y ahora le llega a su pabellón la visita del líder Leganés, que como visitante no conoce la derrota después de haber ganado cuatro veces y empatado una. Los tres puntos de distancia que tiene con su perseguidor no le permite el tropiezo en la pista morala, de donde no sacaron tajada los cinco anteriores conjuntos que pasaron por ella. El Integra 2, igualado en la quinta posición a nueve puntos de distancia del adversario de hoy, quiere seguir escalando y dar un buen espectáculo a sus seguidores como acostumbra en casa.

Por su parte, el Cáceres se desplazará a Leganés para medirse al Silver y también intentar, como mínimo, mantenerse entre las primeras plazas. Para ello deberán volver a ganar después de tres jornadas seguidas sin hacerlo. Su rival, en su casa, sólo ha ganado un partido, empatado dos y perdido otros dos, por lo que los universitarios esperan ser los de otras veces y lograr una victoria que les devolvería a estar en predisposición de alcanzar los puestos con premio. Fuera de casa son muy fiables a pesar de los últimos resultados ya que llevan tres victorias por dos derrotas. El cuadro madrileño está al acecho ya que es el octavo clasificado a dos puntos de distancia nada más.

Por último, la cancha del Jerez volverá a vivir una de las citas históricas de la campaña ya que quien la visitará a partir de las 19.00 horas será el líder El Ejido, que lleva ganados todos sus desplazamientos hasta ahora, cinco. La única derrota que campea en sus números la ha cosechado en su casa, lo que no le impide encabezar en solitario la tabla superando por un punto a su inmediato perseguidor, el África Ceutí, que sólo pudo arrancar un empate en el último choque disputado en casa por los templarios. El fenomenal ambiente que rodea a los encuentros en Jerez debe ser una de las claves para que sus jugadores comprometan a los almerienses y cedan sus primeros puntos como visitantes. No les sabe a poco estar empatados en la cuarta posición a los jerezanos pero sí que pueden y aspiran a mejorarla.