El líder Osuna asalta la pista del HC Burguillos

Domingo, 28 de noviembre 2021, 19:22 Comenta Compartir

El Hockey Club Burguillos no pudo con el líder en el regreso de la competición a la localidad pacense después de siete jornadas ya disputadas. El equipo extremeño perdía en su cancha ante el Alameda de Osuna por 1-4. Entre las dos jornadas que le ha tocado de descanso y el partido aplazado ante Virgen de Europa a finales de octubre, el HC Burguillos todavía no había debutado como local en la OK Liga Bronce. Los madrileños se marcharon al descanso 0-2. Oriol Montes recortaba distancias tras la reanudación, pero seguidamente Osuna pondría el 1-3 y lo cerraría a medio minuto para el final con el 1-4.