El CPV libera a sus jugadores ante la falta de liquidez

«Tenemos una crisis económica brutal», así de taxativo era el presidente del CPV, Diego Jaramillo, explicando a este diario la situación que atraviesa el ... club. Los motivos son igual de palmarios: la rémora de los 15.000 euros (un 35% de lo pactado) que no han cobrado del convenio firmado con el CD Badajoz el pasado curso, la retirada del apoyo de Caja Rural, que ha decidido no respaldar el proyecto, y la ruptura con una agencia internacional de jugadores.

Con dicha empresa, a Jaramillo no le tembló el pulso: «En cuanto a pagos estaban cumpliendo, pero tardaron en enviarnos la documentación de contratos y facturas que necesitamos. Les dimos un ultimátum para que se pusieran al día y no lo hicieron. No íbamos a creer a otro Joaquín Parra de nuevo», relata. Y ahí saltaron las cuentas por los aires. «No hay liquidez». Porque las subvenciones están presupuestadas, pero no han llegado aún y además el CPV carece de un patrocinador potente.

Todo ello ha propiciado que otorguen la carta de libertad a la plantilla y al cuerpo técnico. Una decisión que ya ha tenido efecto inmediato en el caso, por ejemplo, de Jesús Montero, que ha firmado por el Grupo Laura Otero, o dos jugadores iraníes fichados en verano. Seguirán sus pasos cuatro más, entre ellos el capitán, Manu Asensio, y el entrenador. El directivo no se anduvo con rodeos en el vestuario: «'Señores, ahora podemos pagar, pero a partir de enero no es posible, quien quiera salir tiene dos meses para buscar equipo'».

El CPV competirá con cinco integrantes de la plantilla que han optado por quedarse y varios históricos, algunos retirados ya, que han decidido subirse al barco para remar, «gente de la vieja guardia que no me va a fallar», relata Jaramillo, que reconoce que se barajó la opción de pedir un crédito, pero la prioridad es no comprometer la viabilidad de la entidad. «Damos un paso atrás para salvar al club, porque tenemos 160 niños y el principal objetivo es que la base siga funcionando». Asegura que el presente y el futuro de la cantera está garantizado, ya que goza de muy buena salud, con más inscripciones que nunca. Tampoco se verá afectado el femenino de Superliga 2, forjado al 90% por chicas de la casa, con un gasto mínimo y un rendimiento deportivo excelente.

Las prestaciones del sénior masculino bajan al mínimo con la fuga de sus puntales, pero la normativa de la Federación no contempla descensos para este año en Superliga 2 y ese alivio también ha pesado a la hora de realizar esta reestructuración, que no conllevará daños clasificatorios. El presidente del CPV confiesa que ha tenido que poner dinero de su bolsillo y que hastiado llegó a presentar su dimisión, aunque no la firmó para no abandonar al club en una situación límite.