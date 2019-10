NATACIÓN ADAPTADA Lauros para Guillermo I de Cáceres Guillermo Gracia, ayer en la piscina del Perú Cáceres Wellnes con sus nueve medallas mundialistas. :: J. C. El nadador extremeño, con síndrome de Down, recibe el cariño de los suyos tras las nueve medallas conseguidas en el Mundial J. CEPEDA Jueves, 24 octubre 2019, 08:18

Ni siquiera el príncipe Carlos de Habsburgo -quien a la postre llegaría a ser el emperador Carlos V y cuya flota fue confundida en primera instancia con la de unos piratas en su desembarco de Tazones en 1517- tuvo semejante recibimiento como el que familiares, amigos y compañeros han brindado estos últimos días al nadador Guillermo Gracia, recién llegado a Cáceres henchido de lauros. «Lo viví con emoción porque vinieron mis compañeros del colegio, mis abuelos, mis padres y todo el mundo», dice sobre su llegada a España. Ya en su ciudad natal, los homenajes no han cesado. Reconocimientos que han iluminado, más si cabe, la ya de por sí risueña cara de quien es un ejemplo de superación personal.

Convertido ya en Guillermo I de Cáceres como auténtico soberano del medio acuático, este joven deportista con síndrome de Down mostró ayer ante los medios de comunicación con sumo orgullo las nueve medallas, seis de ellas de oro, conseguidas en el Mundial de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual celebrado entre el 10 y el 21 de octubre en la ciudad australiana de Brisbane. Con tan solo 15 años, el nadador perteneciente al club El Perú Cáceres Wellness ha sido el auténtico adalid del combinado nacional absoluto. Tal es así que, incluso, fue el encargado de portar la enseña rojigualda como abanderado de la expedición española en la ceremonia de clausura.

No falló Guillermo Gracia hace apenas unas semanas cuando, antes de partir hasta tierras australianas, aventuró que conseguiría cinco medallas, pues son las mismas que ha logrado en modalidad individual. El resto las ha sumado en los relevos por equipos. «La prueba más difícil fue 200 estilos», apunta Guillermo. Su entrenador y director de área acuática de El Perú, José Ángel Tena, coincide con su discípulo: «Había mucho nivel y se clasificó para la final con el cuarto mejor tiempo. Luego sorprendió al rebajar el récord de España en un segundo, haciéndose con el oro». El propio Tena formó parte del combinado nacional como miembro del cuerpo técnico.

«Viví el recibimiento con mucha emoción. Mi próximo reto será intentar ir a unos Juegos Paralímpicos» Guillermo Gracia, Nadador

«Estamos contentísimos y satisfechos con el trabajo realizado por Guillermo. Se adaptó perfectamente a los horarios» José Ángel Tena, Entrenador

Cabe destacar que los participantes españoles en el Mundial apenas tuvieron tiempo para adaptarse al horario, por lo que los éxitos cosechados por Guillermo Gracia cobran especial relevancia. «Los deportistas del equipo se adaptaron perfectamente a los horarios, mejor que los entrenadores. A nosotros nos costó un poco más. Estamos contentísimos y satisfechos con el trabajo que han realizado», dice Tena. El nadador cacereño quedó cuarto en la clasificación mundial y la selección española logró un meritorio tercer puesto.

Tras haber dejado su impronta en la escena internacional, Guillermo Gracia continúa teniendo sueños por cumplir: «Mi próximo reto es intentar ir a unos Juegos Paralímpicos». No le será posible en los que el próximo año se celebrarán en Tokio, pues su clase funcional no está contemplada aún. No obstante, ayer regresó a los entrenamientos para engrandecer su reinado.