Laura Luengo logra el bronce por equipos en el Europeo

España sigue brillando en el Campeonato de Europa de Roma y la nueva medalla de la jornada dominical tiene acento extremeño. El combinado femenino de media maratón subió al podio por equipos liderado por Laura Luengo. La extremeña fue la mejor española en meta con un duodécimo puesto que impulsó a España hasta el bronce. En la carrera masculina, Jorge González también finalizó como el primer español en la undécima plaza. Ambos registraron la mejor marca española y el mejor puesto en media maratón en un Europeo.

Laura Luengo paró el crono en 1h10:54 por delante de sus compañeras Ester Navarrete (13ª) y Fátima Azahara Ouhaddou (14ª). Meritxel Soler (32ª), Lidia Campo (40ª) y Laura Méndez (58ª) completaron el equipo español femenino que subió al podio para colgarse el bronce. España se imponía por un solo segundo a Francia. «Me he encontrado muy bien. Entre el 13 y el 17 pensaba que no llegaba, pero me ha ayudado mucho ver a Fátima al lado. Al final hemos podido rascar unos segundos que eran muy importantes para la clasificación por equipos. El momento cuando nos hemos enterado que hemos quedado terceras es algo para recordar toda la vida. Cada vez el fondo y la ruta va avanzando y no sabemos hasta dónde podemos llegar», comentaba la atleta de Pasarón de la Vera a los medios de la RFEA.

Ampliar Jorge González durante la prueba de media maratón en el Europeo de Roma. RFEA

Jorge González también fue el mejor español con un tiempo de 1h01:55 en la undécima posición, mientras que Yago Rojo, federado por Extremadura, terminó en el puesto 17.