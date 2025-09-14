Laura Luengo asombra con un undécimo puesto en el Mundial

J. P. Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:50 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

Laura Luego no tiene techo y no para de crecer. Se presentaba en el Mundial de Tokio con solo dos maratones en sus piernas y en su tercer contacto con la distancia firmó la tercera mejor actuación mundialista de una española en toda la historia. El espectacular undécimo puesto de la atleta de Pasarón de la Vera es además la mejor clasificación de una maratoniana española en un Mundial en los últimos doce años. Laura Luego completó los 42,195 km en un tiempo de 2h30:55 y eso que sufrió una caída nada más darse el pistoletazo de salida. La extremeña se fue por los suelos en los primeros metros de carrera sobre el tartán de la pista del estadio olímpico, pero se incorporó rápido y siguió la marcha como si nada. Laura Luengo supo reponerse de este contratiempo, tanto físico como psicológico por lo que supone tan mala fortuna para la gestión de la prueba, y mantenerse concentrada en su objetivo.

La pasariega pasó por el kilómetro 5 en el puesto 44 (17:56), a casi medio minuto de la cabeza de carrera a 28 grados y 80% de humedad. Mejoró tres posiciones en el kilómetro 10 (35:57), pero ya con minuto y medio perdido con la estadounidense Susana Sullivan que encabezaba la prueba. Laura Luego continuaba con su particular remontada y en el tránsito por el kiómetro 20 ya se situaba en 31º lugar con 1h11:27. La impresionante progresión de la extremeña en el ecuador de la prueba le hacía recortar diez plazas por cada punto de referencia y en el kilómetro 25 ya iba en el puesto 21 1h29:02, a 2:31 de la líder acosada ya por el comando africano. Laura Luego seguía escalando posiciones y pasaba por los kilómetros 30 y 35 en los puestos 17 y 15 con unos tiempos de 1h46:53 y 2h04:44.

Ampliar Laura Luengo sufrió una caída nada más tomarse la salida. EFE

El exigente tramo final esperaba a las corredoras con 30 grados y 70% de humedad. Mientras el título se decidía ya en el tartán en la recta final entre la etíope Peres Jepchirchir (2h24:43) y la keniata Tigst Assefa (2:24:45) con un golpe de mano de la primera que repetiría victoria en el mismo escenario en el que se proclamó campeona olímpica en Tokio 2020, la extremeña rubricaba su exhibición con un undécimo puesto, solo superado por el quinto de Alessandra Aguilar en 2013 y el sexto de Mónica Pont en 1995. La otra española, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, fianlizó en la posición 24 con 2h35:05. Completaba el podio una sorprendente Julia Paternain (2h27:23), que con su bronce hacía historia para su país al darle a Uruaguay su primera medalla en un Mundial.

Laura Luengo debutó en maratón en Valencia en 2023 con 2h25:33 y posee como mejor marca personal un tiempo de 2h22:31 logrado en su segunda carrera también en Valencia en 2024, segundo mejor registro nacional. La extremeña es doble campeona de España en media maratón en 2022 y 2023.

