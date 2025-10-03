HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Jerez busca su primer triunfo tras un largo viaje. MANUEL DELGADO
Fútbol sala

Largo viaje del Jerez para intentar su primer triunfo

Por su parte, el Grupo López Bolaños jugará en casa con el propósito de volver a puestos de playoff

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:52

Este sábado se llega al primer mes de liga en el grupo 4 de Segunda B. El Grupo López Bolaños recibirá la visita del ... Movistar Inter B (17.00 horas) y el Jerez Futsal disputará su encuentro en la pista del Sporting La Nucía (19.00), ambos correspondiente a la cuarta jornada.

