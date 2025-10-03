Largo viaje del Jerez para intentar su primer triunfo

Este sábado se llega al primer mes de liga en el grupo 4 de Segunda B. El Grupo López Bolaños recibirá la visita del ... Movistar Inter B (17.00 horas) y el Jerez Futsal disputará su encuentro en la pista del Sporting La Nucía (19.00), ambos correspondiente a la cuarta jornada.

El GL Bolaños, tras el tropiezo del pasado sábado en Albacete (6-5), se mide a otro duro rival, el filial del Inter. Los madrileños cuentan con 4 puntos, gracias a la victoria y empate que han sumado en su casa, ya que en el único partido que ha disputado fuera lo perdieron precisamente en Albacete (7-4). Con 2 puntos más en la clasificación aparecen los fontaneses, que la única vez que han jugado como locales hasta ahora, ganaron con claridad al Moral (4-1). Es una buena piedra de toque para los de Fuente del Maestre para tratar de recuperar su plaza entre los 4 primeros, justo antes de jugar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey el martes en la cancha del madrileño Chamartín (21.15 horas).

Entretanto, el Jerez completará su desplazamiento más largo de la temporada para jugar en casa del alicantino La Nucía. Alrededor de 800 kilómetros, más de 8 horas de viaje, para un conjunto jerezano que quiere hacerlo bueno sumando a pesar del gran hándicap.

Cierra la tabla junto a 2 equipos más con un punto y se le está resistiendo el primer triunfo en un inicio complicado. El rival está sólo 2 puntos por delante gracias a la victoria que logró en su cancha sobre el Alcorcón (5-1), ya que fuera ha perdido sus 2 compromisos.