'Kini' gana la Copa de Abu Dhabi

Este viernes se ha celebrado en Abu Dhabi una cita de la Copa del Mundo de Paratriatlón en la que el triatleta cacereño 'Kini' Carrasco ha realizado una gran actuación. El de la Asociación Deportiva Triatlón Ecosport Alcobendas ha conseguido la victoria en la categoría PTS3 al parar el cronómetro en un tiempo de una hora, 20 minutos y 50 segundos.

El cacereño completaba los 750 metros del segmento de natación en segunda posición con un registro de 18 minutos y 37 segundos, pero gracias a una rápida transición se ponía en cabeza tras adelantar al alemán Bjorn Maas. Posteriormente, en un circuito de ciclismo favorable para el extremeño aumentaba su ventaja sobre el alemán y ya en la carrera a pie tan solo tuvo que controlar para llevarse la victoria de forma holgada.

Carrasco dijo tras la prueba que el agua «es lo que me ha costado un poco más, pero en cuanto he salido del agua en la transición me he puesto primero». Recordó también que se encuentra en el principio de la temporada y que no está «ni muchísimo menos como tenemos que estar para cuando lleguen los meses de junio y septiembre. Aún así, estoy muy contento».