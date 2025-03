Kini Carrasco, positivo en coronavirus

Domingo, 26 de diciembre 2021, 09:48 Comenta Compartir

El deportista cacereño Kini Carrasco anunció este viernes a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo en coronavirus tras realizarse una prueba. «¡Por favor, cuidaos! Después de más de 40 test de coronavirus negativos por mis competiciones, hoy, el día de Nochebuena, y por decisión propia y por cuidar de mi familia, me he hecho uno y he dado positivo», escribía Kini Carrasco, que pedía precaución a sus seguidores de las redes sociales.