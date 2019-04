DUATLÓN Kini Carrasco, bronce mundial en Pontevedra Lunes, 29 abril 2019, 09:02

En su particular reto de participar en tres campeonatos internacionales consecutivos, Kini Carrasco se alzó ayer con el bronce mundial de duatlón en Pontevedra en una carrera no exenta de contratiempos para el triatleta cacereño, quien sufrió una caída y tuvo que adelantar casi in extremis al mexicano Diego Alonso Lares para copar el tercer cajón del podio. El primer y segundo puesto en categoría PTS3 fueron a parar a los también españoles Daniel Molina y Raúl Zambrana. Kini Carrasco, con la herida aún visible en su codo derecho, participará mañana martes en el Mundial de Triatlón Cross. Ya el jueves será el turno para la prueba de acuatlón.