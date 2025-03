Mo Katir asume la sanción de dos años y no recurrirá al TAS

Óscar Bellot Madrid Viernes, 16 de febrero 2024, 15:34 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

Mo Katir no disputará los Juegos Olímpicos de París. La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) ha impuesto una sanción de dos años sin competir al mediofondista español, que ya había sido suspendido anteriormente de forma provisional por saltarse tres controles antidopaje en un periodo de doce meses. La sanción comprende desde el 7 de febrero de 2024 hasta el 6 de febrero de 2026. Al deportista le quedaba la opción de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero no lo hará. Lejos de ello, asume el castigo y pide perdón a su entorno y patrocinadores por los episodios que han motivado la inhabilitación, los cuales atribuye a meros despistes.

«No se trata de un asunto que guarde relación con haber utilizado sustancias o métodos prohibidos, ni el haber eludido ningún control antidopaje. Se trata de un expediente sancionador por la incorrecta actualización de los datos de mi localización», señaló el murciano en un comunicado distribuido poco después de que se confirmase la sanción que le impedirá buscar la cima en la cita olímpica.

«Este problema ha venido motivado porque soy un persona muy despistada. Asumo estos despistes o errores en la actualización de los datos de localización», continuó el deportista muleño, que renuncia a recurrir al TAS para empezar a cumplir la sanción «cuanto antes y regresar lo más pronto posible». «Cumplido el periodo de sanción, regresaré a las competiciones para seguir demostrando mi nivel deportivo; eso sí, siendo absolutamente cuidadoso con estos temas», remachó.

Disculpas «Este problema ha venido motivado porque soy un persona muy despistada. Asumo estos despistes o errores en la actualización de los datos de localización»

La Federación Española de Atletismo ya había cerrado las puertas a la presencia de Katir en los Juegos Olímpicos de París mientras tuviese un expediente abierto. El murciano había acudido a Borja Osés, el mismo abogado que salvó a su enemigo Adel Mechaal, con la esperanza de que se le levantase la sanción. Días atrás defendió su inocencia, insistió en que nunca ha dado positivo en «120 controles de AIU» y remarcó que todo se debía a un «fallo administrativo», pero finalmente ha preferido enterrar el hacha de guerra.

Argumentos

El subcampeón del mundo de 5.000 metros en Budapest el pasado año y una de las principales bazas del atletismo español para tocar metal en París 2024 fue apartado provisionalmente de la competición cuando tenía previsto participar el pasado 7 de febrero en el Gran Premio de Valencia de pista cubierta.

Katir tachó de error la suspensión provisional que le impusieron y adelantó que tomaría medidas para evitar la sanción, un paso que ha declinado finalmente debido a «los largos procesos que los diferentes recursos que podría presentar» y las «esperas demasiado prolongadas» que podrían acarrearle, retrasando con ello su vuelta a la competición. Recalcó, a su vez, que todos los logros deportivos conseguidos por él hasta la fecha fueron realizados «sin recurrir en ningún momento a ningún tipo de dopaje».

Limpieza de sus resultados «Todos los logros deportivos conseguidos por mi parte hasta la fecha han sido realizados sin recurrir en ningún momento a ningún tipo de dopaje»

En lo tocante a los incidentes que han desencadenado la sanción, argumenta que una de las veces que no estuvo localizable se debió a que en la incorporación de sus datos de localización, «la plataforma no funcionó correctamente», limitándole a remitir un correo electrónico al gestor del sistema ADAMS de WADA para hacerle saber dónde se encontraba en ese momento y dónde estaría en las fechas posteriores. «Sin embargo, por desconocimiento, y pensando que ADAMS y AIU eran lo mismo, no informé de ello a AIU, algo que posteriormente he podido conocer que resultaba obligatorio», señaló. «Además, no era consciente de que la actualización de los datos de localización en tales casos debía realizarse tan pronto como fuese posible, entendiéndose por mi parte que, en un primer momento, la simple remisión de un correo electrónico al gestor de la plataforma resultaba suficiente», agregó.

Recordó que «incluso pocas horas después de la comisión de algunos de estos fallos de localización», fue sometido a controles de dopaje fuera de competición, «habiendo dado un resultado negativo siempre». E insistió en que dichos fallos de localización se debieron al desconocimiento por su parte «del correcto funcionamiento del sistema de localizaciones a través de ADAMS, fundamentalmente en la actualización de datos tras de la presentación trimestral» inicialmente realizada por su parte. «Pero, sobre todo, este problema ha venido motivado porque soy una persona muy despistada», arguyó.

Temas

Atletismo