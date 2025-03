Juanlu Requero se reúne con su hermano Víctor en El Pozo de Murcia

REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 5 de enero 2022, 10:20 Comenta Compartir

El fútbol sala extremeño continúa exportando jugadores de talento. El último de ellos es Juanlu Requero, que deja el Logista Parcel Navalmoral FS para incorporarse a uno de los grandes equipos de futbol sala a nivel nacional, ElPozo de Murcia.

Juan Luis Requero Gil (Rena, 23 de marzo de 2000) pasará a formar parte de la plantilla del filial del equipo murciano, en la cual ya milita desde el inicio de temporada su hermano Victor Requero.

Juanlu Requero se muestra ilusionado con este nuevo reto que se le presenta a sus 21 año. “Que me hayan brindado esta experiencia de jugar en el filial del Pozo de Murcia es una oportunidad que no podía dejar escapar. No suelen llamarte siempre equipos tan grandes e históricos. Y aún mas soy un afortunado de jugar otra vez al lado de mi hermano, llevamos años trabajando y sacrificándonos tanto nosotros como mis padres por este deporte. Aprovecharé al máximo la oportunidad para seguir creciendo como jugador y como persona”.

