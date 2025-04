Juan Valle, el coleccionista de oros

marco a. rodríguez Badajoz Sábado, 27 de agosto 2022, 09:01 Comenta Compartir

El mes de agosto de 2022 jamás será olvidado por Juan Antonio Valle Gallardo, nacido en Mérida hace 44 años. El palista del Iuxtanam vive en una auténtica nube tras la consecución de una temporada perfecta que tiene como tres grandes hitos la Copa del Mundo de Poznan (Polonia), el Mundial de Halifax (Canadá) y el germano Europeo de Múnich, donde se ha aupado al cajón más alto del podio. Además, los dos últimos en apenas quince días. Debe ser muy difícil, por no decir imposible, encontrar un solo deportista extremeño que en dos semanas haya conquistado la medalla de oro en un Mundial y repita en el torneo continental.

El especialista en KL3 200 metros de paracanoe llevaba tiempo rondando las tres primeras posiciones. Cuando acudió a Tokio en 2021, donde el séptimo lugar le supo a poco, hablaba de que estaba harto de llevarse la «medalla de chocolate» y se postulaba por un metal de cierto empaque. En aquella ocasión no lo logró pero los grandes éxitos han aparecido en este 2022, todos de golpe, y detrás de ellos no hay más secreto que el trabajo que no se ve, la rutina del esfuerzo.

«Los deportistas nos cansamos de repetirlo, pero es que es así. Es una tónica, una repetición o una rutina de trabajo, si no es imposible. Y luego te tiene que acompañar un poquito la suerte, tener ese día perfecto justo en el día de competición, que te salga todo bien, que todas las perfecciones se unan y pueda salir esa carrera soñada. Este año ha salido redondo, la verdad. El resultado lo dice. Otros años me quedé al borde de la medalla porque son décimas de segundo lo que hay para un lado y para otro, pero este año me ha acompañado un poquito la suerte», comenta Juan Valle cuestionado por las razones de su reluciente campaña.

El palista extremeño subraya que el Europeo le ha resultado más asequible que el oro mundialista por una cuestión de competencia entre adversarios en la élite y porque la preparación vino rodada desde el país canadiense. «El Europeo me ha resultado más fácil que el Mundial. Se nota que hay menos rivales. Aquí nos conocemos todos y sabemos que en Europa somos cuatro o cinco con tiempos similares y a nivel mundial hay otros cuatro o cinco más de ese nivel alto, así que se podría decir que el Europeo es algo más descafeinado. Fue un punto muy a favor que al ser tan seguidos la forma pude conservarla para preparar el Europeo. Si hubieran estado más separados me habría costado más. Solemos apuntar una fecha en la temporada y esa era el Mundial, como lo otro era dos semanas después, costó menos mantener la forma». Eso sí, sin tiempo para descansar ni estar con su gente, como recuerda, ya que nada más aterrizar desde Canadá ya estaba metido en la piragua. «Pero ha valido la pena. Todo deportista que se precie, su meta principal es conseguir algo así, un título que te satisfaga y que haga que no pases desapercibido».

Dos grandes finales

Valle rememora sus dos grandes finales, la mundialista como «un gran espectáculo» dada la igualdad. De hecho, hubo que recurrir a la fotofinish para dilucidar el vencedor. «Fue tan apretado que cuando llegamos nos preguntábamos entre nosotros quién había ganado. No podemos mirar a los demás hasta que no llegamos a meta. Es como si te metieras en un tubo». En Múnich faltaba el campeón australiano, que era un gran rival, y a mitad de carrera pudo sacar algo de ventaja que supo conservar.

Y, una vez que el trabajo está hecho, ¿en qué se piensa cuando uno va a recoger la medalla? Valle relata su caso particular. «Me entra una especie de relajación interior, como que consigues algo con lo que llevabas soñando toda la vida, una sensación de que estás bien contigo mismo. Además de agradecimiento a mi familia, que es lo más importante, y a la Fundación de los Jóvenes y el Deporte, porque sin ellos no podría dedicarme solo al paracanoe; también a mi entrenador».

Y todo ello aderezado de una lesión en el codo, una tendinitis, de la que ahora con descanso se curará y que le dio algún susto antes de la cita mundialista al peligrar su estado de forma. Por suerte no fue así y ahora, medallas de oro en mano, considera que hay Juan Valle para rato pese a que él es ya de los más veteranos de su disciplina. «Llevo casi toda la vida y el paracanoe es muy técnico y eso ayuda a mantenerse».

Lo primero en lo que piensa ya es clasificarse para París 2024 y sacarse la espinita de Tokio. «Sería la guinda. Allí por centésimas pude haber cogido medalla, lo mismo que por centésimas gané el Mundial. No vine contento de Japón, además de que el complicado clima influyó mucho».

Mecánico industrial de profesión durante 20 años en Mérida, con 31 Juan sufrió una lesión en el nervio ciático provocada por una hernia de disco y varias operaciones que le inmovilizaron la pierna izquierda. Desde los 14 años ya era piragüista y ahora sus dos niños pequeños siguen orgullosos los pasos del progenitor. «Dan paladas por casa como si estuvieran montados en una piragua. Los tengo apuntados y les gusta», dice Valle padre, para quien es una satisfacción dedicarse en exclusiva al deporte de alta competición porque es algo así como un premio a su carrera. Como los oros que colecciona.

