Juan Rosado: «Esperamos volver más fuertes a categoría nacional»

Con la lógica amargura de aquel que nunca quiere perder, pero sin drama alguno en el discurso institucional, el CAR Cáceres asume su reciente descenso a categoría regional. Aunque aún quedan dos jornadas para que se cierre la liga regular, el equipo sénior solo tiene ... por delante un único partido, el que disputará este próximo sábado en Sevilla, pues los extremeños, ya sin opción alguna para mantener su lugar en el segundo escalón nacional, descansarán en la última jornada. Como aliciente, el equipo de Martín Rojo tendrá la misión de conseguir su segunda victoria de la temporada para maquillar su balance.

El máximo representante del rugby extremeño, que el pasado verano regresó en los despachos a División de Honor B tras un año de ausencia después de hacerse con la plaza del CDU Granada, intenta sentar ya las bases del próximo proyecto deportivo no solo con vistas al primer equipo, sino también al fortalecimiento de la propia entidad. Así al menos lo entiende Juan Rosado, presidente del club. Pese a los resultados cosechados, el mandatario del CAR Cáceres dice no arrepentirse de la decisión tomada cuando apareció la opción de asumir como propia la plaza del Granada. «Fue la mejor decisión que pudimos tomar. No tenía mucho sentido mantenernos mucho más tiempo en una liga regional porque necesitábamos que los chicos se fogueasen en estos niveles. Luego el rugby te pone en tu lugar. Hay que aceptarlo y pensar en lo positivo y en el futuro. Los chicos se han convencido de que para estar en División de Honor B tienen que tener un físico muy superior al que tienen y esto es un trabajo de años, por lo que esperamos volver más fuertes. No hay que dramatizar y hay que aceptar las cosas como vienen», explica a HOY.

El entrenador del primer equipo, Martín Rojo, reconoce que el cambio de categoría pudo venir grande. «Sabíamos que iba a ser una temporada complicada, pero ha sido más de lo que esperábamos. En los partidos clave no estuvimos en las condiciones que necesitábamos para poder cumplir con los objetivos marcados. Aunque luchamos hasta el último momento para mantenernos, no ha sido posible. Esperábamos encontrar a algunos rivales más asequibles, pero todos estaban tanto físicamente como a nivel de competición por encima de nosotros. No supimos adaptarnos y cuando quisimos comenzar a carburar ya era tarde».

«Hay que aceptar el descenso y pensar en lo positivo y en el futuro» Juan Rosado Presidente

«No supimos adaptarnos y cuando quisimos comenzar a carburar ya era tarde» Martín Rojo Entrenador

Sobre su futuro a corto y medio plazo, Rojo, que es todo un hombre de la casa tras haber defendido la enseña del CAR Cáceres tanto como jugador como desde la parcela técnica, se ve con fuerzas para continuar al frente. «Somos incondicionales y estamos aquí para devolverle al rugby parte de lo que nos ha aportado en la vida. De una manera o de otra, seguiremos aportando todo lo que podamos».

El CAR Cáceres, que hasta su descenso de hace dos temporadas había permanecido durante cinco lustros consecutivos en categoría nacional, no ha perdido, a ojos de su presidente, su impronta en la escena nacional. «El club sigue siendo un miembro muy activo de la Federación Española de Rugby, donde somos muy reconocidos. Institucionalmente somos un club suficientemente fuerte. En total, el club mueve alrededor de 150 fichas entre las diferentes categorías. La labor que ha hecho la nueva coordinadora de cantera, Raquel Jiménez, ha sido muy interesante y estamos recuperando bastantes chicos», explica Rosado.

Sobre su propia gestión al frente de la entidad, una de las cuentas pendientes de Juan Rosado es lograr confeccionar un equipo femenino y una sección de rugby inclusivo. «Sería algo muy importante para nosotros».