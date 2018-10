TENIS DE MESA ADAPTADO Juan Bautista Pérez, bronce mundialista Juan Bautista Pérez, bronce en Eslovenia. / @DXTADAPTADO El palista extremeño se queda fuera de la final de Eslovenia al caer ante el ruso Nozdrunov por 1-3, pero ya tenía asegurada la medalla REDACCIÓN Domingo, 21 octubre 2018, 12:27

badajoz. Juan Bautista Pérez se está convirtiendo en un deportista que da lo mejor de sí cuanto más relevante es la competición. Lo acaba de demostrar nada menos que un Mundial, al que ha acudido en uno de sus momentos más dulces de su carrera. El palista extremeño ha logrado su primera medalla individual en un Mundial, cosechando el bronce de la categoría 'clase 9' en el Campeonato del Mundial disputado en Lasko (Eslovenia), que será de buen recuerdo para el combinado nacional. Lo dio todo en semifinales aunque no pudo con el ruso Iurii Nozdrunov y cayó por 1-3 (9-11, 11-8, 9-11 y 8-11), según informa la web especializada www.deporteadaptado.com

Cerca del medio siglo de vida, el almendralejense ya había asegurado su presencia en el podio, pasase lo que pasase ante el representante ruso. En la fase de grupos fue primero con dos victorias ante el israelí Aviv Gordon (3-0) y el finlandés Esa Miettinen (3-2), y en cuartos doblegó 3-1 al hongkonés Chi Yin Wong, firmando el metal. «Las sensaciones son increíbles, había que luchar por este campeonato, tenía que cumplir con mi objetivo, que era lograr una medalla y lo he hecho. Tengo el bronce que tanto anhelaba, que me da el pase para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Aunque he perdido las semifinales, donde lo di todo, estoy muy feliz, es un gran día. Me quedo con lo conseguido, una medalla muy trabajada que me anima para Tokio», explicó a la mencionada web. Es el número cuatro del mundo y bronce en el Europeo, pero sigue cosechando éxitos.

España no olvidará la competición eslovena, donde Jordi Morales se impuso en la final por 3-0 al holandés Jean-Paul Montanus, proclamándose campeón mundial en clase 7; y Álvaro Valera fue subcampeón en clase 6.