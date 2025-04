Juan Antonio Valle logra el doblete y mete miedo para París

No está siendo nada malo el año para Juan Antonio Valle. El piragüista extremeño se ha proclamado este viernes campeón de Europa en Szeged en ... su categoría de KL-3 200 metros apenas un mes después de lograr el título mundialista en el mismo escenario de Hungría. Se trata del tercer título continental consecutivo para el piragüista emeritense, que tiene sellado el pasaporte para los Juegos Paralímpicos de París de este verano, donde podría cerrar un año de ensueño si sigue en consonancia con este momento de forma.

Después de una fase eliminatoria donde dio muestras de su poderío, en la final pudo hasta conservar fuerzas y dar el tirón definitivo en el instante propicio, sin que ninguno de sus adversarios pudiera plantarle cara. Al polaco Mateusz Surwilo, que fue plata, le sacó casi un segundo de diferencia. Y al israelí Ron Halevi, bronce, más de un segundo. «Las sensaciones han sido espectaculares. En las eliminatorias no tuve una buena salida, pero en la final me ha salido mucho mejor, he podido hacer mi carrera desde la primera palada. A mitad de la prueba, cuando vi que los demás vinieron a por mí, metí la última marcha y me he podido ir», indicó en declaraciones recogidas por la web dxtadaptado.com.

Juan Antonio Valle no es el único extremeño en liza. La también emeritense Teresa Tirado disputará una final más en el Campeonato de Europa de Piragüismo de Szeged, Hungría. Junto con la también extremeña Marta Figeroa, acabaron segundas en la semifinal del K-2 200, por lo que este sábado pelearán por las medallas en la gran final. Antes, el viernes en la final del K1 200 fue novena. Y nos quedará una última baza, la de Inés Felipe, que también disputará una final en la categoría VL2 que será este sábado y en KL2 el domingo.