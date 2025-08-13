Juan Antonio Real, segundo en el Europeo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:41 Comenta Compartir

JUAN RAMÓN NEGRO GALÁN. El serradillano José Antonio Real, ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato de Europa de Tiro con Armas Históricas de Fuego celebrado en Barcelos (Portugal) del 3 al 10 de agosto. Esta vez ha sido en la categoría ‘Hinawa’ sumando además un importante número de puntos para la selección española de la que forma parte.