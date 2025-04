Jorge Veiga se proclama campeón del mundo sub 19 en hielo y Maite Vila logra el bronce

REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 27 de febrero 2023, 08:49 | Actualizado 09:45h. Comenta Compartir

Nuevo gran éxito para la escalada extremeña. Jorge Veiga se proclamó campeón del mundo sub 19 y Maite Vila fue bronce en categoría sub 16 en el Campeonato del Mundo Juvenil de Escalada en Hielo y Dry Tooling celebrado en Oulu (Finlandia).

Jorge Veiga, natural de Hervás, sube a la cumbre de la escalada en hielo con un título mundial tras el bronce del año pasado en el Europeo juvenil. La jerteña Maite Vila ya fue subcampeona del mundo juvenil el año pasado, lo mismo que Javier Paredes, de Caminomorisco.

Extremadura estaba representada en el Mundial por cuatro deportistas en las diferentes categorías con Pablo Rodríguez y Javier Paredes (sub 21), Jorge Veiga (sub 19) y Maite Vila (sub 14), además de Javi Cano como único representante español absoluto en la Copa de Europa. Y los cinco se metieron en las finales con dos podios.

