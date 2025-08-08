Jorge Hernández, fuera de la final del Europeo
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:21
Este viernes comienza el Campeonato de Europa sub-20 de atletismo que se celebra en Tampere (Finlandia). Extremadura concurre con tres representantes y el primero ... en entrar en concurso fue Jorge Hernández en los 100 metros. El velocista pacense logró en el primer turno del día el pase directo a las semifinales después de finalizar segundo en la quinta serie (se clasificaban los tres primeros), con un tiempo de 10.91, por detrás del neerlandés Jozuah Revierre (10.60). En las 'semis', apenas unas centésimas le privaron de meterse en la final. Acabó tercero (10.65) y pasaban los dos mejores de cada carrera; tampoco pudo hacerse con una de las dos plazas por tiempos.
