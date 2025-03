Jorge Campillo vuelve donde comenzó todo

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 24 de noviembre 2023, 07:53 Comenta Compartir

Jorge Campillo es un tipo muy, muy sincero, un rasgo de la personalidad que conduce por lo general a la incorrección política. Acaba de conseguir el pasaporte del Circuito Americano, el prestigioso PGA, pero, aunque reconoce que es todo un logro para su carrera, en vez de alabarlo y sacar pecho se muestra dubitativo respecto a sus beneficios y critica no muy veladamente que mientras en el pasado nadie abandonaba este circuito, ahora la desbandada empieza a ser preocupante. Uno de los últimos, el español Sergio García, que ha preferido el dinero de Arabia Saudí, una liga árabe denominada LIV Golf League que en su nuevo calendario contempla seis torneos en suelo norteamericano. Su marcha dejó solo a Jon Rahm como único jugador patrio, ahora acompañado por el extremeño.

Y es que son escasos los españoles que han accedido a este selecto club, si bien es cierto que algunos, como Severiano Ballesteros, simplemente porque no quiso. Campillo recuerda a Olazábal, a Jiménez –que regresó pronto a Europa–, Cabrera o Sánchez Castaño, y avisa de que será difícil que entren muchos más y casi imposible algún extremeño. Ni siquiera Manuel Piñero, nacido en Puebla de la Calzada y que participó en cinco Ryder Cup allá por los 80 y 90. «No creo que haya habido más de diez españoles en la historia. Estoy muy contento, y muy satisfecho», valora un Campillo que regresa al germen de su éxito, ya que fue un Hoosier de Indiana en su época universitaria.

La nueva tarjeta del PGA Tour le permite algunas cosas, pero otras no. Puede jugar algunos torneos, algo así como complemento de los que dispute en el DP World Tour (Circuito Europeo), unos 18 o 19 máximo, pero no todos los que quisiera. Hay otros ocho torneos, llamados 'Elevated' y que otorgan más puntos –y más dinero en premios–, en los que no puede participar, además de otros tres donde tampoco entraría, como el Players Championship, que disputan los campeones de alguna cita del tour americano y que precisamente es el primero del calendario, en Hawai. Podría jugar este último al año siguiente si gana alguno del nuevo circuito, si entra entre los 50 mejores del mundo o entre los 70 de la lista 'yanqui'.

Además, pese a aparecer en los calendarios europeo y norteamericano, los cuatro Majors, los torneos más conocidos, siguen sus propias reglas y no están incluidos. En el Open Británico sí está Campillo porque se encuentra entre los 30 mejores del ranking de Europa. El PGA suele ir por orden mundial, entrando los 110 primeros –él está hoy el 106 del mundo, pero no es hasta mayo cuando se cierra-. «A día de hoy estoy dentro, pero ya veremos dónde estoy en mayo». El Open USA acoge a los 60 mejores del mundo más las previas y otras vías de clasificación. El Master de Augusta es el más duro al ser el que menos aspirantes permite, los 50 mejores del mundo, más ganadores de PGA Tour. Es decir, formar parte del históricamente circuito más prestigioso del planeta no implica apuntarse a lo mejor del golf planetario. Y, si a eso se suma el abandono de importantes nombres propios de este deporte hacia los petrodólares del fondo de inversión saudí o las consecuencias por algunas ausencias en el Circuito Europeo, el golfista extremeño se muestra satisfecho pero dubitativo.

«Este sistema es nuevo. Antes no se daban tarjetas europeas a Estados Unidos. Es el primer año que se dan y no acabo de verlo. Es verdad que personalmente para nosotros sí que es una buena oportunidad, pero no acabo de ver cómo será para nuestro Circuito Europeo porque no debe ser bueno que pierda sus diez mejores jugadores sin tarjeta todos los años, aunque tampoco los pierden del todo. Al ser pocos torneos debes jugar algunos europeos. No acabo de encontrarle sentido», se explica el extremeño, a quien no le gusta además la marcha de golfistas al LIV saudí porque «antes no se iba nadie y ahora sí se van». Hay que recordar que Jorge Campillo mantiene su tarjeta del European Tour y puede jugar en ambos circuitos.

Regreso al pasado

Seguirá viajando por todo el mundo –«ya hay ocasiones en las que no sé ni en qué ciudad despierto», confirma–, pero vuelve a cruzar el océano como ya lo hiciera en 2005 con 18 años para comenzar Económicas en la Universidad de Indiana y desarrollarse también en el golf con una beca. Una época muy exitosa de la que guarda un grato recuerdo. «Lo recuerdo con nostalgia. Fue una época muy bonita que nunca volveré a tenerla. Una gran experiencia». Fue elegido Jugador del Año, estuvo en el mejor equipo universitario, etc. «Se nos dio bien», añade. «Al principio sí echaba de menos España y Cáceres, pero luego te acostumbras y todo fue muy bien. Por la mañana a clase, después entrenar, alguna vez clases por la tarde, lo típico». En alguna entrevista con este diario desde Indiana deslizó que se veía más como economista que como golfista profesional. «Con los años me dí cuenta de que era bueno», comenta entre risas. «Hice un intento con el profesionalismo y no me equivoqué».

Ese instante de su carrera fue duro, porque sus éxitos universitarios eclipsaban los logros cuando dejó de ser amateur en un deporte muy duro donde cuesta alcanzar la élite. «No es lo mismo, claro. En la universidad contra una generación de cuatro años de jugadores y, de repente, llegas a un sitio donde hay gente que lleva allí ya 15 años, muy buenos de todas las generaciones o que incluso no fueron a la universidad. Pero se ha dado bien, no me puedo quejar».

De avión en avión

El golfista cacereño llegó a España este martes desde la final de Dubai, donde no estuvo acertado pese a lograr la mencionada tarjeta, con un puesto 43 que le sabe a poco dada su fantástica temporada. Esta vez no tuvo problemas con el equipaje, como le sucedió a principios de noviembre en el Nedbank Challenge de Sudáfrica. «La verdad es que para estar todo el día volando por ahí son pocas las veces que he tenido estos problemas. He tenido suerte», se consuela el cacereño, cuya nómina de torneos y destinos de este año es inabarcable, muchos de ellos muy exóticos. Abu Dhabi, Tailandia, Singapur, India, Kenia, Corea, etc. Lo de Alemania o Suiza suena a que incluso están muy cerca. Una trayectoria kilométrica incesante donde ha estado a la altura, con un título (Kenia), un segundo (Catar), tercero (Corea), cuarto (India) y varios top-ten más como el de Italia.

Aunque tiene que examinar calendarios y opciones, su primera cita en el PGA Tour podría ser el Open de México, entre febrero y marzo. Y la segunda, en Florida. Antes, comenzará en el DP World Tour. Y antes, hasta enero, unas merecidas vacaciones.

