Jorge Campillo, a por el segundo grande del año

Bethpage Black. El cacereño Jorge Campillo, el vizcaíno Jon Rahm, el castellonense Sergio García, el grancanario Rafa Cabrera Bello y el guipuzcoano Adrián Otaegui conforman la numerosa representación española en el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA), el segundo major del año que se disputa esta semana.

El extremeño Jorge Campillo se ha clasificado para su segundo Campeonato de la PGA después de una espectacular racha en el circuito europeo que culminó con una victoria en Marruecos y un segundo puesto en China. Desde enero de 2018 ha quedado entre los cinco primeros en uno de cada cuatro torneos y tiene muchas opciones de participar en su primer US Open en junio en Pebble Beach. «Como todo golfista, creo que tengo margen de mejora y estoy en ello», dijo Campillo, que en su participación anterior en el PGA de 2018 no logró pasar el corte.

Le acompaña su paisano Borja Martín-Simo. «Estamos trabajando bien. Los jugadores españoles están confiando en nosotros y ahí están los resultados», señaló el 'caddie' cacereño, que lleva la bolsa de Campillo por segundo año consecutivo en el PGA Championship.

«Estamos en condiciones muy del norte, con cuestas y sin ningún golpe a green plano, parecido a lo que yo conozco», señaló Jon Rahm acerca del recorrido de Bethpage Black, cerca de Nueva York, que acoge esta semana el PGA Championship después de haber sido sede de dos históricos Abiertos de Estados Unidos en 2002 y 2009.

Tiger Woods buscará otro momento de gloria desde este jueves en la 101 edición del Campeonato de la PGA, en Bethpage Black, el mismo campo en el que el ganador de 15 Grand Slams se llevó el US Open de 2002. La superestrella estadounidense del golf, de 43 años, protagonizó una de las grandes remontadas en la historia del deporte el mes pasado con una dramática victoria en el Masters, vistiéndose con su quinta Chaqueta Verde, su primer gran triunfo desde el US Open 2008. «Una de las mayores victorias que he tenido con seguridad», dijo Woods en aquella ocasión