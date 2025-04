Jorge Campillo no pasa el corte en Dubái

Sábado, 18 de enero 2025, 09:03 Comenta Compartir

No pudo empezar con buen pie el año Jorge Campillo, ya que a las primeras de cambio se marcha del Clásico del Desierto de Dubái al no pasar el corte en la segunda jornada. El golfista cacereño no tuvo una buena puesta de largo el jueves firmando una tarjeta de 75 golpes, lo cual le obligaba a mejorar mucho sus prestaciones. Pero no fue así, este viernes completó su recorrido con 72 impactos acusando los tres bogeys iniciales; aunque pudo enderezar con tres berdies y acabar en el par, pero no fue suficiente. Lidera Ewan Ferguson con -12.