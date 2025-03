Jorge Campillo no logra pasar el corte en Irlanda

Domingo, 15 de septiembre 2024, 10:11 Comenta Compartir

No le fueron muy bien las cosas a Jorge Campillo en el Abierto de Irlanda de Amgen, en el Royal County Down GC, de Newcastle, ... incluido en el DP World Tour. El golfista cacereño no pudo pasar el corte y se quedó fuera de la pelea por las buenas posiciones en el fin de semana tras un +7 después de dos jornadas con 72 y 77 golpes, en la misma posición 121 empatado con un grupo extenso donde también se encontraban dos españoles más: Pablo Larrazábal y Manuel Elvira, ambos con otro +7. Este sábado, dominaba la clasificación del torneo irlandés uno de los más grandes del mundo, Rory McIlroy, que jugaba en casa con un -6, seguido por el -5 del italiano Mateo Manassero.

