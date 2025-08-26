HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOLF

Jorge Campillo, sin brillo en el British Masters

Martes, 26 de agosto 2025, 08:04

Jorge Campillo finalizó este domingo su participación en el British Masters en el puesto 50 con 288 golpes, solo consiguiendo bajar del par del campo en su último recorrido del torneo, en el que firmó 71 impactos (-1). Fue sin duda su jornada más inspirada pero un doble bogey en el hoyo final impidió que mejorara sus números. El vencedor fue el sueco Alex Noren (-16).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  5. 5 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  6. 6

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  7. 7

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  8. 8

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  9. 9 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  10. 10

    El árbol más armonioso de Extremadura se salva de las llamas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jorge Campillo, sin brillo en el British Masters