Jorge Campillo, sin brillo en el British Masters
Martes, 26 de agosto 2025, 08:04
Jorge Campillo finalizó este domingo su participación en el British Masters en el puesto 50 con 288 golpes, solo consiguiendo bajar del par del campo en su último recorrido del torneo, en el que firmó 71 impactos (-1). Fue sin duda su jornada más inspirada pero un doble bogey en el hoyo final impidió que mejorara sus números. El vencedor fue el sueco Alex Noren (-16).
