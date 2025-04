Rahm recupera el número 1: «Parecerme en algo pequeño a Tiger ya es muy grande»

El increíble Jon Rahm ha certificado de forma tajante en el Genesis Invitational que desde hace meses es el amo y señor en los campos ... de golf. En menos de medio año ha marcado su nombre como vencedor en el Open de España, la Gran Final de Dubái, el Torneo de Campeones de Hawái y el American Express, y el domingo lo hizo en el Riviera Country Club, una cita con lo más selecto de la clasificación mundial, con 23 de los 25 mejores del ranking. La estela que dejaba el vizcaíno antes de llegar a Los Ángeles ya cegaba los ojos a sus rivales. Además de los cuatro triunfos conseguidos desde octubre, la cuarta plaza en la CJ Cup, la séptima en el Farmers Insurance y un reciente tercer puesto en el Phoenix Open avisaban de que Rahm estaba volando más alto y más seguro que nadie desde hace tiempo.

Esta madrugada se ha adjudicado la competición que organiza el reaparecido Tiger Woods, después de sobreponerse con mano de hierro cuando Max Homa le adelantó en la clasificación. La fortaleza mental y ambición del genio de Barrika acompañan a su prodigioso manejo de los palos y las distancias. Como él mismo explicó tras conquistar el Genesis, su éxito no es consecuencia de una gracia divina, sino que se debe a su esfuerzo y preparación. «Obviamente he hecho muchas cosas de manera correcta cada día y lo importante es seguir haciéndolas. Siempre he sido muy disciplinado y creo que ahora estoy recogiendo esos dividendos de tanto trabajo duro. Cuando juegas bien y ganas es obviamente muy divertido, pero también hay que conseguir disfrutar de los momentos duros», dijo en la rueda de prensa tras coronarse en las calles del complicado campo de Riviera.

Rahm también reveló alguna de sus intimidades cuando se acercaba la última ronda y veía más cerca la victoria en Los Ángeles, donde nunca se habían impuesto dioses del golf como el propio Woods o Jack Nicklaus. Como en ocasiones precedentes, también dejó claro que el equilibrio emocional y su vida familiar influyen en su juego, en sus actuaciones sobre la hierba.

«Soy humano y claro que estaba nervioso el sábado por la noche. Era consciente de la magnitud de lo que estaba pasando. Mi tercera victoria en el PGA Tour en un año, algo que no había hecho antes, y en un escenario como Riviera, con esta historia, y con Tiger Woods. Pero los niños son una bendición en muchos sentidos y en este también. Desde que llegué a casa, Kepa, porque Eneko ya estaba frito, se me echó encima y solo quería jugar. Y así pasé dos horas y media hasta que acabó fundido. En todo ese rato no pensé nada en el golf. Nada importaba. Esto me hace la vida más fácil y lo que ocurre en el campo importa un poco menos, se minimiza», detalló el orgulloso aita.

«No me importa el número uno»

Rahm ha recuperado un cetro mundial que se merecía antes incluso de que arrancara el Genesis. El campeón vasco ya se había quejado con anterioridad de que el sistema para determinar la clasificación internacional de jugadores no hacía justicia a lo que ocurría en los torneos importantes con rivales destacados. «Si no fuera número uno del mundo, no me importaría. He ganado cinco de mis últimos nueve torneos, no he bajado de la séptima posición, he ganado tres torneos en 2023, no necesito un ranking para validar lo que estoy haciendo. Es la mejor temporada de mi vida y ojalá siga así. Ya lo he dicho otras veces, hay que esperar año y medio para que la clasificación refleje mejor la realidad. Creo también que es muy bueno que en apenas un mes hayamos tenido tres números uno diferentes».

Rahm también tuvo palabras de elogio para Tiger Woods, alma del Genesis y aclamado en su vuelta a los torneos oficiales tras meses sin competir por culpa de las secuelas del grave accidente de tráfico sufrido hace un año. «Es increíble lo que Tiger había hecho ya con mi edad. Creo que ganó tres veces seguidas en catorce ocasiones, no sé cuántas temporadas tuvo de cinco o más victorias, entre 1999 y 2000 ganó diecisiete veces y cuatro 'grandes'. Solo eso es más que el noventa y nueve por ciento de las carreras profesionales. Poder parecerme a él en algo por pequeño que sea ya es muy grande y ojalá pueda seguir haciendo cosas. Lo que él ha hecho, y con cambios de swings por medio, es alucinante», elogió un entregado Rahm.

«Admiro la mentalidad y el juego de Tiger Woods. Si miramos todo lo que ha conseguido, es impresionante. Pero si tuviera que decir cuál es su mejor atributo, diría que es la increíble capacidad para meter los putts cuando había que hacerlo. Esos son los grandes atletas de la historia, Michael Jordan, Kobe, Lebron, Brady… Lo que hace más grandes a los más grandes es hacer las cosas en el justo momento que hay que hacerlas», concluyó.