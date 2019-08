Hípica El jinete español Claudio Castilla logra el reconocimiento en Rotterdam Claudia Castilla. / FEI/Dean Mouhtaropoulos El jerezano saca una cerrada ovación con su ejercicio en el Grand Prix de Doma y deja un gran sabor de boca de la participación española en los Campeonatos de Europa de Hípica JESÚS BALLESTEROS Rotterdam Sábado, 24 agosto 2019, 18:13

Claudio Castilla Ruiz se bajó con una sonrisa de su caballo Alcaide. Sabía que no estaría en la terna para ganar el Grand Prix de Doma de la Longines FEI European Championship (finalizó décimo segundo), pero la ovación cerrada que le tributó el público del Rotterdam Arena era la mejor guinda a una semana intensa.

La cita holandesa no dejará el mejor recuerdo en la expedición española de hípica, aunque los jinetes de Doma salen mejor parados que los de saltos, que deberán esperar a Barcelona para saber si estarán también en Tokio 2020.

El sexto puesto del equipo de Doma en los Campeonatos Europeos de Rotterdam organizados por la Federación Internacional de Hípica (FEI por su siglas en inglés) es una muy buena señal tras lograr el billete para los Juegos Olímpicos en Tryon (Carolina del Norte).

Además, el jinete jerezano, Claudio Castilla se convertía en el último español en competir en Rotterdam. Había logrado clasificarse como último para el Gran Prinx y, por tanto, le tocaba abrir la gran prueba del sábado. Difícil era dar la sorpresa, pero a lomos de Alcaide se marcó un ejercicio espectacular, atrevido que tuvo sus recompensa con una ovación cerrada de un público que abarrotaba la pista central del Rotterdam Arena.

Su 77,861 quedaba lejos de los primeros puestos (acabó décimo segundo), pero el jinete español salía satisfecho y con un buen sabor de boca para despedir los Campeonatos de Europa de Rotterdam. «Estoy contento, el público ha reconocido lo que hemos hecho. Han sido unos días intensos y hemos llegado justos. Pero estoy contento, he salido a arriesgar porque es mi forma de ser. No me gusta salir y ya está, hay que arrimarse al toro», explica entre risas el jerezano.

</p><p>

La prueba, donde arrasaron las mujeres alemanas, la ganaría la jinete Isabel Werth que alcanzaría una puntuación de 90,875 tras un ejercicio muy dinámico y casi perfecto en la técnica. Su compatriota, Dorothee Schneider se tendría que conformar con la segunda posición por muy pocas centésimas ya que firmaría su ejercicio con un total de 90,561. El podio final lo acabaría cerrando la también alemana Jessica Von Bredow-Werndl.

Un cierre esperado en saltos

El buen sabor de boca con el que se marcha de Rotterdam el equipo español de Doma contrasta con las malas sensaciones y los malos resultados del equipo de salto. Y es que antes del ejercicio de Claudio Castiilla, por la mañana, en la primera prueba de la jornada del sábado, dos españoles competían en saltos en el Premio Deloitte.

Iván Serrano Sáez y Eduardo Álvarez Aznar buscaban acabar la aventura en Rotterdam con una sonrisa. Pero tampoco hubo mucha suerte con el recorrido y sólo el jinete cántabro acabó entre los primeros, con un octavo puesto tras cuatro puntos de penalización.

Por su parte, a Álvarez Aznar le tocó saltar el primero y con tres derribos quedaba lejos, penúltimo, de su estatus habitual. Toca pues recuperar las sensaciones y el estado de forma de citas pasadas para que el mejor de los saltadores españoles pueda tirar del carro y lograr la ansiada clasificación olímpica.