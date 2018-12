FÚTBOL SALA Al Jerez se le atragantan los equipos de la zona baja de la tabla El conjunto templario no tuvo ninguna opción (3-1) en su visita a la cancha del Victoria Kent MIGUEL CAMACHO Domingo, 9 diciembre 2018, 10:43

navalmoral de la mata. No le sientan bien al Jerez Fútsal los partidos que le enfrentan a rivales de la zona baja de la clasificación del grupo V de Segunda B. Esta vez no pudo puntuar en su desplazamiento a la cancha malagueña del Victoria Kent, antepenúltimo clasificado. El cuadro de Alhaurín de la Torre siempre mandó en el marcador y venció por 3-1 a unos jerezanos que no encontraron la forma de hacerle daño. Y eso a pesar de jugar una buena primera mitad, con dominio del balón y numerosas ocasiones para marcar, pero sin resultado de cara a puerta. Al descanso ya perdían por 1-0 los templarios tras desperdiciar varias acciones de gol. En el ecuador de la segunda parte los locales aumentaron su ventaja aprovechándose del desconcierto de los rivales, que a falta de escasos dos minutos marcaron por mediación de Rubén y abrieron el choque. Fue un espejismo porque poco después el Victoria anotó un nuevo tanto con el que se llegó al final. Tras esta segunda derrota consecutiva, el Jerez aparece en la tabla en la séptima posición con 18 puntos y en la próxima jornada le tocará descansar por ser un grupo impar. No volverá a jugar hasta el día 22, último encuentro de la primera vuelta.

Por otra parte, el Cáceres Universidad, en el grupo IV, afrontará su partido esta mañana en el Multiusos a partir de las 12.30 horas ante el Mejorada madrileño, que lleva perdidos sus seis compromisos fuera de casa. Buena oportunidad para los universitarios para sumar tres puntos que les igualarían con el Integra2 Navalmoral en la clasificación. Los moralos son séptimos con 22 puntos después de ganar por 4-5 en cancha del Toledo el pasado jueves festivo.