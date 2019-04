FÚTBOL SALA I 2ª B El Jerez se aleja de la Copa El juvenil Juanlu ayudó al triunfo del Navalmoral. :: M. C. El equipo templario se queda sin marcar por primera vez esta temporada, mientras que el Navalmoral gana para acercarse a la salvación MIGUEL CAMACHO Domingo, 7 abril 2019, 09:51

NAVALMORAL DE LA MATA. Dos partidos con representantes extremeños en Segunda B jugaron ayer la jornada 24, el Integra2 Navalmoral en el grupo IV y el Jerez Fútsal en el V. Los primeros ganaron por 5-4 al Pinatar en un emocionante choque y los segundos cayeron, contra todo pronóstico, frente al Alcalá de Guadaira andaluz por 0-1. Esta mañana, a partir de las 12.30 horas, jugará el Cáceres Universidad en Madrid, concretamente en Torrejón de Ardoz. Los universitarios necesitan puntuar para mantener la cómoda ventaja que gozan sobre el trío de descenso.

Por su parte, el Navalmoral, en el mismo grupo, dio un gran paso hacia la permanencia volviendo a ganar después de seis jornadas sin hacerlo. Ocupa la novena posición con 33 puntos, superando por trece el peligro y sumando dos más que su paisano Cáceres antes de jugar los mismos partidos. Los moralos lo pasaron mal ante los murcianos del Pinatar, cuartos clasificados, que prácticamente siempre mandaron en el marcador. Sólo los últimos 35 segundos del encuentro lo hizo el Integra2, pero le sirvió para anotarse un gran y meritorio triunfo. Superó un 0-2 en los primeros instantes y un 2-4 casi en el ecuador del segundo periodo. Nando (2), Cheche, Carlos Castro y el juvenil Juanlu fueron los autores de los goles locales para firmar una proeza más con el 5-4 definitivo.

Por último, el equipo de Jerez perdió ante un Alcalá sevillano que soportó todas las acometidas con bravura y con acierto de su guardameta, que fue la figura del envite. Los templarios pierden fuelle en su carrera hacia las plazas de Copa del Rey, aunque permanecen en la sexta posición con 35 puntos.

Perdonaron más de la cuenta y sorprendentemente se quedaron sin marcar por primera vez esta temporada y justo después de haberse proclamado campeones de la Copa de Extremadura. Cosas del destino y del deporte.

Tuvieron numerosas ocasiones como para no salir derrotados pero no tuvieron tino ante un adversario encerrado en su campo. El Jerez no se rinde en su lucha y en sus dos próximas salidas, para enfrentarse a los dos primeros clasificados que buscan el ascenso, intentará recuperar el ánimo y las buenas sensaciones de cara al tramo final.