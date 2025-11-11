Javier Gil explora rutas inéditas en la selva ecuatoriana

Descenso por uno de los barrancos explorados por el placentino Javier Gil y su grupo en la selva ecuatoriana.

El explorador placentino Javier Gil acaba de regresar a Extremadura tras participar en la expedición barranquista Sangurima'25 en Ecuador. Durante el mes de octubre el Grupo Gocta, de exploración internacional de barrancos, ha realizado una expedición para inspeccionar nuevos barrancos en la selva de la provincia de Morona Santiago en la Amazonia Ecuatoriana.

El Grupo Gocta es de las pocas organizaciones españolas que se dedican a explorar cañones y barrancos en cualquier rincón del planeta. Inició su andadura hace 15 años y desde entonces ha realizado expediciones a algunas de las cascadas más altas del mundo y a lugares remotos como esta edición en Ecuador, en la que ha participado el barranquista extremeño.

Javier Gil explica que para adentrarse en estos barrancos vírgenes en la selva primero es necesario abrir trocha con machete, a veces durante varios días. De esta forma, después se puede acceder más cómodamente con todo el material con el que descender por el barranco como cuerdas, neoprenos, arneses, anclajes... Mucho utilitario y muy específico para poder desarrollar esta actividad que, a día de hoy, es de las pocas que permite adentrarse en lugares mágicos que aún no han sido pisados por el ser humano.

El explorador placentino Javier Gil. J. G.

En la expedición 2025 al valle de Sangurima se han explorado cinco barrancos, quedando algunos de los objetivos pendientes debido a las constantes lluvias, no esperadas en esta temporada que ya debía ser seca. El grupo en el que participa Javier Gil se ha encontrado con cascadas de más de 50 metros, estrechos pasajes entre paredes o exuberante vegetación como algunos de los retos que ha tenido que superar durante los descensos, donde el desconocimiento de lo que queda por venir es el mayor desafío al que enfrentarse.

Desarrollo turístico para la zona

Aparte del objetivo explorador y deportivo, el placentino apunta que otra de las misiones que tienen este tipo de expediciones es que también se trabaja en cooperación con las comunidades locales para fomentar el desarrollo turístico de aventura en estas zonas rurales. Algunos de los barrancos explorados en años anteriores son ahora usados por empresas locales de turismo para guiar a clientes, abriendo una nueva oferta turística en la región y potenciando el desarrollo económico de zonas rurales en las que es difícil emprender.

Javier Gil es guía profesional de montaña y barrancos, organizando viajes de aventura desde Extremadura a todo el mundo con su agencia Expediciona.