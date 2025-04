Javier Cienfuegos se queda en el puesto 14 de la Copa de Europa

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 12 de marzo 2023, 10:36 Comenta Compartir

Llegaba con buenas sensaciones a Portugal pero lo cierto es que Javier Cienfuegos no tuvo su día en la Copa de Europa de Lanzamientos, como él mismo reconoció en su Twitter. El montijano, capitán de la expedición española en Leiria, se tuvo que conformar ayer con el puesto 14, no entrando entre los mejores de la Final A. En una jornada con marcas muy bajas debido al viento, no pasó de los 70 metros en su mejor disparo.