Javier Cienfuegos se queda fuera de la final del Mundial

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 15 de julio 2022 | Actualizado 16/07/2022 12:56h. Comenta Compartir

No le ha sentado nada bien a Javier Cienfuegos madrugar tanto participando a las primeras de cambio en el Mundial de Oregón (Estados Unidos) ya que se ha quedado fuera de la final, su primer gran objetivo. El lanzador de martillo montijano no estuvo nada fino, lejos de su nivel óptimo, y solo llegó a los 74,25 metros en su mejor lanzamiento. Pese a no brillar en la pista norteamericana de Eugene, apenas terminó a 43 centímetros de haber acompañado a los doce mejores de la categoría en la pugna por las medallas.

En el primer disparo hizo 73,16 metros, insuficiente para una calificación que se presumía en los 76 o algo así. En el segundo empeoró un poco marcando un 72,43 metros, así que se la tendría que jugar a una sola carta. En el tercero no pasó de los 75 y el capitán de la expedición española fue eliminado.

Javier Cienfuegos acudía a la cita mundialista con expectativas, avisando de que se encontraba en un buen momento pese a que sus últimos resultados no eran positivos, pero no pudo confirmar sus buenas sensaciones. El extremeño buscaba su segunda final en un Campeonato del Mundo de Atletismo tras conquistar esa presencia en Doha en 2019, cuando acabó séptimo del mundo. Su mejor marca del año eran 76,77 metros y para cosechar una de las carísimas medallas probablemente tendría que haber superado incluso su récord nacional de 79,38. Tendrá que esperar. «No pudo ser, unos centímetros nos dejan fuera de la final. Gracias a todos por estar ahí y nos queda un mes para pelear en Múnich!», dijo Cienfuegos en Twitter al concluir su participación en el Mundial.