Javier Cienfuegos, el eterno campeón nacional

Lo ha vuelto a hacer. Y ya van doce. Pero es que a Javier Cienfuegos no hay quien le tosa en España en su especialidad del lanzamiento de martillo, concretamente desde 2009. El atleta montijano conquistó este viernes su duodécimo entorchado nacional en el Campeonato de España que se está celebrando este fin de semana en Nerja, Málaga. Pero nuestro campeón no estuvo demasiado fino y no pudo pasar de los 73,79 metros de su mejor registro. Suficiente para vencer en suelo patrio pero lejos de los grandes objetivos. Su lenguaje corporal transparentaba que no estaba del todo contento con su actuación, ya que una cosa es ser el plusmarquista destacado en nuestro país y otra muy distinta que eso le valga para competir contra los mejores del mundo.

Cienfuegos cumplió con todos los pronósticos y comenzó enviando el artefacto a 71,67 metros. Suele ir de menos a más y fue aumentando un poco la distancia en los siguientes llegando a los 73,12 y a los 73,99. Le siguieron en el podiode Nerja Kevin Arteaga (con un mejor lanzamiento de 69,02 metros) y Alberto González Moyano (68,86).

El lanzador extremeño se presentaba en Málaga con una mejor marca de 76,79 metros y necesitaba alcanzar los 77 para obtener la mínima para el próximo Campeonato de Europa de Munich y los 77,50 para el Mundial de Euegene. Pero terminó muy lejos de estas cifras, de ahí su frustración.

El montijano se convirtió el pasado año con su undécimo título en el mejor martillista en la historia del atletismo español, superando la marca de 10 campeonatos logrados por Moisés Campeny. Desde 2009 solo ha fallado en el año 2011 por culpa de tres nulos que le privaron de la victoria y en 2017 por una lesión que le impidió participar.

Un Campeonato de España de 2002 que tiene la ausencia del otro gran pilar del atletismo extremeño, el marchador llerenense Álvaro Martín, que no podrá revalidar por sexta vez consecutiva su título en los 10.000 metros marcha.