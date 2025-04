Javier Cienfuegos busca venganza

M. A. R. Miércoles, 17 de agosto 2022, 08:30 Comenta Compartir

No salió demasiado contento Javier Cienfuegos del reciente Mundial de Atletismo de Eugene, en Estados Unidos. Sabe que no estuvo a su nivel y que su no clasificación para la final fue escaso resultado para sus expectativas. Se le escapó por muy poco, solo por 43 centímetros, y eso quizá lo hizo más duro. Pero el deporte siempre ofrece revanchas y justo un mes después afronta la clasificación para la final en otra gran cita como es el Campeonato de Europa de Múnich. Y más en el caso del lanzamiento de martillo, donde los grandes candidatos proceden del viejo continente, especialmente de Polonia. El de Montijo buscará en la mañana del miércoles la final del jueves desde los 74,25 metros de Oregón y una mejor marca de este año de 76,77 metros. No tendrá que llegar hasta ahí, probablemente, para entrar entre los doce elegidos. Podrían valerle los 74 o 75, si bien cada torneo es un mundo. Sea como fuere, su intención es quitarse el sabor agridulce del Mundial.

Temas

Javier Cienfuegos