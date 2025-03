REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 11 de octubre 2022, 08:17 Comenta Compartir

Javi Cano revalida el título en la Copa de España de Dificultad con una victoria en la tercera y última prueba celebrada en el Indoorwall Getafe. El escalador de Cabezuela del Valle había sido tercero en Torrejón de Ardóz y segundo en Vilanova i la Geltrú. De esta forma, completa el pleno en el podio para añadir un nuevo éxito nacional a su palmarés. La extremeña Antía Freitas conquistó el subcampeonato también en categoría absoluta con su segundo puesto en Getafe para refrendar la quinta y cuarta plazas en las dos primeras pruebas.

La categoría masculina se enfrentaba a una vía en la que cualquier movimiento en falso penalizaba. Javi Cano sería el mejor en una final en la que Guillermo Peinado fue segundo y Lluc Macia tercero.

Javi Cano tenía la doble misión de competir y ejercer de responsable de la selección extremeña. A pesar de tener que gestionar al equipo supo sacar su mejor versión para alzarse de nuevo con el título. David López y María Paredes acabaron octavos.

La cantera extremeña también brilló con el cuarto y quinto puestos de Andrea Rodríguez y Vera Briongos (sub 18), el quinto de Iker García (sub 14) y el sexto de Aarón Cisneros (sub 16).