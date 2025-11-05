Iñaki Baztán, mejor promesa nacional
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00
Iñaki Baztán recibe el reconocimiento de la Federación Española de Judo por su gran año. El Comité Nacional de Recompensas le ha concedido el premio ... a Mejor Judoca Promesa Masculino, unos galardones que se entregarán en la gala anual del 22 de noviembre. El judoca extremeño se proclamó el pasado mes de septiembre subcampeón de Europa júnior de judo en Bratislava (Eslovaquia) en la categoría de -81 kilos y es campeón de España absoluto, además de lograr varias medallas en la Copa de Europa Júnior.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión