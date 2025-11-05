HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Judo

Iñaki Baztán, mejor promesa nacional

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Iñaki Baztán recibe el reconocimiento de la Federación Española de Judo por su gran año. El Comité Nacional de Recompensas le ha concedido el premio ... a Mejor Judoca Promesa Masculino, unos galardones que se entregarán en la gala anual del 22 de noviembre. El judoca extremeño se proclamó el pasado mes de septiembre subcampeón de Europa júnior de judo en Bratislava (Eslovaquia) en la categoría de -81 kilos y es campeón de España absoluto, además de lograr varias medallas en la Copa de Europa Júnior.

hoy Iñaki Baztán, mejor promesa nacional