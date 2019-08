ATLETISMO Impugnan la composición de la junta directiva de la Federación Extremeña El ente ha renovado sus órganos tras la sanción de privación impuesta a los ya expresidente y exsecretario J. CEPEDA Sábado, 31 agosto 2019, 10:14

CÁCERES. Las aguas continúan revueltas en la Federación Extremeña de Atletismo. Uno de los clubes impugnó ayer ante el Registro General de Entidades Deportivas de la Dirección General de Deportes la composición de la junta directiva del ente federativo regional, obligado a renovar su organigrama tras la sanción impuesta a quienes fueron presidente y secretario, Francisco Carrapiso y Pedro Talavera, ambos sancionados con la privación de tres años para ocupar cargo directivo, tal y como reza la resolución del Comité Extremeño de Disciplina Deportiva del 27 de marzo de 2019.

Según la información que la Federación Extremeña de Atletismo ha trasladado a la Administración regional con el fin de registrar los cambios en su junta gestora, Manuel Núñez Pallés aparece como 'presidente accidental' y vicepresidente primero. Del mismo modo, Sebastián Valiente Barco pasa a ostentar el cargo de 'secretario general accidental'.

En el escrito de impugnación, al que ha tenido acceso este diario, se detalla que la actuación de la federación «es totalmente irregular y no ajustada a derecho», al no haberse hecho uso del artículo 33 de los estatutos, en el que se especifica que, al quedar vacante la presidencia, la Asamblea General tiene que proceder a su elección. Del mismo modo, se indica que la figura 'accidental' no viene contemplada en ningún caso. El club en cuestión también pone en tela de juicio la compatibilidad de Manuel Núñez en el cargo de presidente federativo, ya que figura oficialmente en la Real Federación Española de Atletismo como presidente del Club Atletismo Almendralejo, lo que presuntamente chocaría de bruces con el artículo 43 del reglamento que rige el funcionamiento de la organización.

En lo que Sebastián Valiente se refiere, se explica que no puede ostentar el cargo de secretario, «ni siquiera accidental», sin haberse llevado a cabo una Asamblea General en la que fuese nombrado, tal y como recoge el artículo 17 de los estatutos. El escrito, a través del cual se pide la nulidad absoluta de la actual junta directiva, contempla otros presuntos incumplimientos e inexactitudes, a la vez que el club se reserva el derecho de emprender acciones legales por «desprecio al cumplimiento de las resoluciones».

En una causa diferenciada, Carrapiso y Talavera afrontarán próximamente un juicio en el que la Fiscalía pedirá dos años de prisión para cada uno de ellos por presunta falsedad documental.