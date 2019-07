«Lo importante no es coger una medalla, sino acabar lo que empiezas» Kini Carrasco, ayer en Cáceres, con todos los metales conseguidos en el Campeonato de Europa de Multideporte. :: J. REY El paratriatleta cacereño Kini Carrasco celebra su histórico éxito tras completar cinco pruebas del Campeonato de Europa de Multideporte J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 24 julio 2019, 08:50

Nombrado 'Hijo Predilecto de Cáceres' en 2017 y aspirante a hacerse este año con la máxima distinción institucional de la región, como es la Medalla de Extremadura, el paratriatleta cacereño Kini Carrasco es una de esas personas capaces de poner en tela de juicio los más sólidos fundamentos físicos aplicados al organismo humano. Ya sea corriendo, superviviendo a nado en gélidas aguas o jugando a su antojo con el centro de gravedad sobre dos ruedas en empedrados y desnivelados senderos, no existe encomienda que este laureado deportista inicie y no termine. Al menos, si no es por causa de fuerza mayor. Todo ello tiene un mérito añadido si uno tiene en cuenta que lo hace sin el brazo izquierdo que le fue amputado tras sufrir un accidente de tráfico el ya lejano 30 de enero 1985.

Carrasco está de vuelta en su ciudad tras lograr hace apenas dos semanas la que quizás haya sido su mayor gesta deportiva, ser el primer hombre en conseguir completar cinco pruebas del Campeonato de Europa de Multideporte celebrado al abrigo de los Cárpatos, en la región rumana de Transilvania. Por si fuese poco, saldó su aventura con tres títulos continentales, como son duatlón sprint, acuatlón y triatlón media distancia, además de dos platas, en las modalidades de duatlón cros y triatlón cros: «La experiencia ha sido muy bonita y las pruebas han sido muy atractivas por los parajes naturales y por su dureza. Iba con mucha ilusión porque era el mayor reto de este año y la verdad es que todo ha ido muy bien, aunque nos llevamos una sorpresa con los circuitos de cros, que eran muy duros y demasiado agresivos». Todo ello con el hándicap de haber superado unos meses antes una operación en un tendón: «El primer día vi que me respondió muy bien, mejor de lo que espera, y eso me hizo continuar con más ganas».

«En el deporte hay cosas que agradecer y por eso esperé a Raúl Zambrana para que entrase primero»

En esta última aventura, uno de los momentos más emotivos se dio cuando Kini Carrasco cedió a su compatriota Raúl Zambrana el primer puesto en el Europeo de duatlón cros con un elegante gesto: «En el deporte hay cosas que hay que agradecerlas. Aun siendo contrincantes, hay veces que puede más la persona que la competición. El año pasado en Ibiza yo iba primero en duatlón cros y él vio que estaba parado tras una caída y me ayudó en lugar de haber continuado su carrera. Aquel día le esperé en la meta y entramos los dos a la vez, pero decidieron darme el título a mí. Esta vez no quería que pasara eso y, por tanto, esperé a Raúl Zambrana en la recta de llegada para que entrase él primero. Se alegró mucho porque no lo esperaba».

Carrasco, con la bici a cuestas en Rumanía / HOY

Casi sin tiempo para el descanso, Kini Carrasco continúa preparando los próximos compromisos internacionales. El primero de ellos tendrá lugar en Suiza a finales de agosto con la disputa del Campeonato del Mundo de Triatlón. Ya en septiembre se desarrollará la cita continental de la misma modalidad en Valencia: «Intentaremos estar lo más arriba posible en los dos campeonatos, teniendo en cuenta que es una prueba en la que se me hace difícil remontar cuando salgo del agua cinco minutos más tarde que los demás», argumenta haciendo mención a la prueba de nado, su principal talón de Aquiles por motivos obvios. Cabe destacar que, solo en campeonatos internacionales de triatlón, Kini Carrasco cuenta en su haber con un total de 39 medallas hasta la fecha.

A pesar de los jugosos reconocimientos que en forma de metales ha ido cosechando por todo el mundo, el paratriatleta cacereño tiene claro dónde radica la verdadera riqueza de su forma de vida: «Lo importante de todo esto no es coger una medalla ni ser mejor que los demás, sino acabar lo que empiezas. Este año yo me había propuesto este reto después de sufrir una grave lesión y lo he conseguido», sentencia con orgullo.

«El primer día vi que el tendón respondió muy bien y eso me hizo continuar con más ganas»

Del mismo modo, Kini Carrasco tampoco deja pasar la oportunidad de hacer mención a los familiares y amigos que siempre le han acompañado y que «son los que lo sufren», a la vez que también tiene palabras de reconocimiento para las instituciones públicas y demás patrocinadores que hacen posible su presencia en los diferentes campeonatos. «Siempre hemos tenido apoyos y eso es algo muy importante».

Desde que en 1988 participase en sus primeros Juegos Paralímpicos en Seúl y hasta la actualidad, hay una pregunta que Kini Carrasco ha respondido hasta la saciedad, pero nunca ha podido arrojar ninguna certeza al respecto, pues su límite parece aún lejano. ¿Hasta cuándo seguirá compitiendo al máximo nivel? «Hasta que el cuerpo aguante. Llegará un momento en el que mi cuerpo no podrá competir con chavales jóvenes o con los nuevos que están llegando. Cuando no pueda con ellos, lo haré en grupos de edad o en veteranos porque la competición la llevo dentro».