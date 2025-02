El icónico adiós de Bea Gómez

Tras 18 años en la entidad, varios ascensos a sus espaldas y cuatro temporadas en la élite del voleibol nacional, Bea Gómez (Cáceres, 1 de ... mayo de 1989) puede ser considerada, sin ningún tipo de ambages, como una deportista ilustre no solo en el seno del Extremadura Arroyo, sino también en el conjunto de una localidad arroyana cuyo nombre ha defendido en todos los rincones de la geografía nacional. A sus 33 años, la líbero ha decidido poner fin a su trayectoria deportiva para poder compaginar con mayor facilidad sus trabajos en un centro de mayores y en otro de fisioterapia, a la vez que prepara sus oposiciones al Servicio Extremeño de Salud.

La decisión tomada ha sido, según sostiene, tan difícil como meditada: «Llevaba todo el año pensándolo y creo que ahora era el momento correcto. En la última temporada he estado bastante agobiada porque he tenido mucho trabajo y también he tenido que estar estudiando en mi tiempo libre para las oposiciones. Todo eso ha hecho que me vea demasiado desbordada y no pueda compaginarlo», explica a HOY.

Al echar la vista atrás, Bea Gómez no cambia ni un ápice de lo vivido durante todos estos años. «Siempre dicen que el deporte profesional es muy sacrificado, pero a mí me ha dado más de lo que me ha quitado. Al final, el voleibol ha sido mi vida». Tal es así que seguirá ligada a este deporte, aunque esta vez desde otra perspectiva, pues esta próxima temporada será la fisioterapeuta del equipo de Superliga Femenina 2. «Voy a seguir colaborando y ayudando en todo lo que pueda».

La ya exjugadora recuerda con especial cariño las fases de ascenso vividas con la camiseta del Extremadura Arroyo y las cuatro temporadas que pasó en la élite nacional. «Fueron años muy duros, pero también muy bonitos. En esa época pudimos ver el pabellón lleno y demostramos que un pueblo de 5.000 habitantes podía estar en lo más alto del voleibol español. Fue una época muy importante».

Sabor agridulce le deja, sin embargo, la temporada 2018/19. Un curso en el que el Extremadura Arroyo logró el ascenso en la pista, pero no pudo formalizarlo en los despachos por falta de apoyos y de un patrocinador que hubiese otorgado la suficiente viabilidad al proyecto: «Ese fue un año maravilloso porque casi no perdimos ningún partido durante la liga regular. Conseguimos el ascenso ante un rival que se suponía que era bastante superior. La sensación que teníamos todas es que preferíamos estar en una categoría menor antes que subir. Varias jugadoras ya teníamos esa referencia de haber jugado otros años en la élite y era algo muy sacrificado. No sabíamos si las que venían desde abajo iban a ser capaces de soportarlo. Eso también habría obligado a que el club tuviese que tener más dinero y tampoco teníamos esa certeza», lamenta.

Si alguien ha marcado la trayectoria de Bea Gómez, ese es Adolfo Gómez, padre de la deportista, así como entrenador y presidente del Extremadura Arroyo. Un vínculo que, tal y como explica la exjugadora, siempre han intentado normalizar. «Al final es algo a lo que te terminas acostumbrado. Ha sido vivir con él todas las situaciones de mi vida, pero hay que sacar lo positivo. Para mí ha sido algo muy bonito. Poca gente es capaz de vivir esta experiencia durante tanto tiempo. Hemos disfrutado y sufrido a la vez. Por mucho que quisiese tratarme igual, tanto yo le exigía más a él como él a mí. En ese exceso de celo por intentar que todo fuese lo más normal posible, a lo mejor nos pasábamos los dos», explica de forma sonriente.

¿Cómo quiere ser Bea Gómez recordada en el Extremadura Arroyo? «Como una persona que llegó siendo de fuera, que no pensaba que iba a durar tanto tiempo en Arroyo de la Luz, que ahora vive allí, que se considera una arroyana más y que ha intentado dar por este club todo lo que ha podido y más».

La líbero cacereña gozó esta pasada semana de un reconocimiento con un emotivo acto al que no faltaron sus familiares, amigos y varias de las compañeras con las que ha compartido vestuario a lo largo de toda su trayectoria. Es el caso de jugadoras de la talla de Alba Sánchez o Yohana Rodríguez.

Con la retirada de la jugadora cacereña, afincada ya en Arroyo de la Luz, el club dice adiós a uno de los iconos de la época dorada de la entidad. Tras haber vivido y protagonizado esta etapa, Bea Gómez considera que es el momento de que se produzca un relevo generacional en el seno del Extremadura Arroyo. Algo que, según sostiene, tiene que empezar por fortalecer la estructura de la cantera: «Es el momento de ver si la gente que viene de abajo es capaz de llevar el peso que hemos llevado nosotras. Lo más importante es el tema de la cantera. Hay que intentar que las niñas del pueblo quieran jugar al voleibol», espolea. Mientras, la exjugadora de 33 años seguirá disfrutando de su pasión, aunque a partir de ahora como fisio.