Atletismo La IAAF aplaude la «claridad» de la justicia en el 'caso Semenya' COLPISA/AFP París Miércoles, 31 julio 2019, 14:19

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) aplaudió este miércoles la «paridad y claridad» aportadas por la decisión de la Corte Suprema suiza de aplicar de nuevo provisionalmente el reglamento sobre las atletas hiperandróginas, impidiendo a la sudafricana Caster Semenya defender su título en los 800 metros en los Mundiales de Doha (del 27 de septiembre al 6 de octubre).

La Corte Suprema suiza decidió el lunes levantar la suspensión provisinal del reglamento de la IAAF que ella misma había formulado el pasado 3 de junio, permitiendo a Semenya correr otra vez en su distancia fetiche, los 800 metros

«Esta decisión aporta la paridad y claridad necesarias para las atletas en plena preparación para los Mundiales de Doha en septiembre», se felicitó la IAAF en un comunicado.

«Estoy muy decepcionada por no poder defender el título que tanto me costó ganar, pero esto no me hará renunciar a seguir en mi lucha por los derechos humanos de todas las atletas involucradas», declaró la tricampeona del mundo y bicampeona olímpica Semenya el martes.

La Corte Suprema suiza todavía debe pronunciarse sobre el recurso presentado por la sudafricana contra la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de validar el reglamento de la IAAF.

En vigor desde el pasado 8 de mayo, pide a las atletas hiperandróginas que se sometan a tratamientos para rebajar los niveles de testosterona para poder competir a nivel internacional en las pruebas que van de los 400 metros a la milla (1.609 m).

En su decisión publicada este miércoles, la Corte Federal suiza hizo notar que «su poder de acción en materia de arbitraje internacional es muy limitado y que, en general, implica examinar solamente si la decisión cuestionada es compatible con los principios fundamentales de orden público».

«La Corte Suprema suiza concluye (...) que la apelación de Caster Semenya no parece tener una alta probabilidad de estar bien fundada», explicó para justificar su decisión de levantar la suspensión provisional del reglamento.

«Esta decisión de procedimiento no tiene ningún impacto en la apelación (...) una carrera siempre se disputa hasta la línea de meta», dijo por su parte la abogada de Semenya en un comunicado.