GOLF El hoyo 14 frustra a Campillo Jorge Campillo, en el Open Británico. :: the open El extremeño, eliminado de la ronda final del Open Británico, su cuarto 'major' sin suerte MARCO A. RODRÍGUEZ BADAJOZ. Sábado, 20 julio 2019, 11:39

A la cuarta tampoco fue la vencida. En su segundo Open Británico consecutivo, el cuarto 'major' de su carrera sumando los dos recientes PGA Tour, Jorge Campillo no pasó el corte que le permitiría competir por el título del Open Championship este fin de semana contra lo más granado del circuito mundial. Vuelve a quedarse en la orilla el cacereño, que sigue sin mostrar su talento en los grandes escenarios, un talento que le ha llevado a codearse en puestos más que fiables del ranking mundial, coqueteando incluso por debajo del número 60. Aunque no le salieran bien las cosas sobre la hierba de Royal Portrush, especialmente en el fatídico hoyo 14, Campillo sigue al menos cogiendo experiencia de cara al futuro, donde tendrá más oportunidades si mantiene la tónica del último año y medio.

No comenzó mal el golfista extremeño, que necesitaba una gran actuación para compensar su mal inicio del jueves para estar entre los elegidos de Irlanda. Aguantó el tipo hasta el hoyo 13, con resultados que le hubieran clasificado, pero en el siguiente se estrelló por completo, acabó en la arena y con un cuádruple bogey que le conminó a la eliminación con el +7 final. Esa es la lección que debe aprender de cara a lo que esté por venir, como él reconoció tras su recorrido. «Iba pegando sólido y he fallado quizá un solo green. Me había dejado unos cuantos putts por el camino, pero hasta que no se mete la última bola esto no está hecho. Ojalá juegue en el futuro todos los grandes como los primeros trece hoyos, pero si no rematas sirve de poco. La verdad es que ha sido duro», comentaba apesadumbrado a EFE.

De la expedición española, únicamente el vizcaíno Jon Rahm (-4) y el castellonense Sergio García (-1) sobreviven en la pelea. Los demás ya están fuera. Los líderes provisionales son el estadounidense JB Holmes y el irlandés Shane Lowry.