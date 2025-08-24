Hornachos abre las inscripciones

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:52 Comenta Compartir

Desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Hornachos, han anunciado que los niños y jóvenes interesados ya se pueden inscribir en su Escuela Municipal. Además, este año se ofrece formación en dos disciplinas: fútbol y tenis. Con esta iniciativa se busca fomentar el deporte base e impulsar hábitos de vida saludables, así como descubrir nuevos talentos en estas modalidades. El período de inscripciones se inició el pasado 18 de agosto y se cerrará el próximo 1 de septiembre.